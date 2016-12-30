Проводим новогодние праздники весело и с пользой: афиша Перми

31 декабря — 2 января



Главное празднование Нового года состоится в ледовом городке на эспланаде. Там 31 декабря в 23:30 начнется концертная программа «Ирония кино, или однажды ночью». Развлекать пермяков будут местные творческие коллективы.



В 00:00 стартует яркое пиротехническое шоу, которое продлится три минуты. В 02:00 в небе вспыхнет второй салют. Его продолжительность составит уже семь минут.



В 04:00 начнется новогодняя дискотека.



Отметим, что на время празднования Нового года в городе изменится график работы транспорта.



В парке «Счастье есть» на Маршала Рыбалко, 106 в 01:30 стартует новогодняя шоу-программа «Новогодний снего-бум! ». В парке им. Чехова на Репина, 20 в 01:30 начнется новогодняя программа Ice-party.



Для тех, кто не собирается бурно отмечать Новый год в 11:30 1 января пройдет новогодний забег на 2017 метров. Старт на набережной Камы под мостом.



После встречи 2017 года ледовый городок на эспланаде откроется 1 января в 10:00.

В 14:00 в парке им. Горького 1 и 2 января пройдет детское представление «Полярный экспресс в «Санта-парк».



3−4 января



В главном ледовом городке весь день будет проходить развлекательная программа. Начнут работать интерактивные площадки, анимационная площадка «Гав-гав-шоу» с участием центра собаководства Пермского края. Также ожидается файер-шоу «Игра пламени». Мероприятия продлятся до 8 января.



3 января в 14:00 развлекательная программа «МандаринDAY» пройдет в саду им. Миндовского. В 15:00 ее смогут увидеть гости парка «Счастье есть», а в 16:00 она состоится в парке им. Чехова.



Также в 14:00, но уже в парке им. Горького, пройдет детское представление «Лига зимних волшебников». Его можно будет увидеть также 4 января.



5−6 января



5 января в 17:30 на сцене ледового городка на эспланаде пройдет «Снежное побоище».