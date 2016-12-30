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08:13 (мск), источник: Новости Перми

Проводим новогодние праздники весело и с пользой: афиша Перми

Новый год и Рождество дарят пермякам не только долгожданные каникулы, но и различные праздничные мероприятия: концерты, развлекательные шоу и не только. «Новости Перми» расскажут о главных событиях, которые пройдут в городе с 31 декабря до 8 января.

Источник: Новости Перми

31 декабря — 2 января

Главное празднование Нового года состоится в ледовом городке на эспланаде. Там 31 декабря в 23:30 начнется концертная программа «Ирония кино, или однажды ночью». Развлекать пермяков будут местные творческие коллективы.

В 00:00 стартует яркое пиротехническое шоу, которое продлится три минуты. В 02:00 в небе вспыхнет второй салют. Его продолжительность составит уже семь минут.

В 04:00 начнется новогодняя дискотека.

Отметим, что на время празднования Нового года в городе изменится график работы транспорта.

В парке «Счастье есть» на Маршала Рыбалко, 106 в 01:30 стартует новогодняя шоу-программа «Новогодний снего-бум!». В парке им. Чехова на Репина, 20 в 01:30 начнется новогодняя программа Ice-party.

Для тех, кто не собирается бурно отмечать Новый год в 11:30 1 января пройдет новогодний забег на 2017 метров. Старт на набережной Камы под мостом.

После встречи 2017 года ледовый городок на эспланаде откроется 1 января в 10:00.

В 14:00 в парке им. Горького 1 и 2 января пройдет детское представление «Полярный экспресс в «Санта-парк».

3−4 января

В главном ледовом городке весь день будет проходить развлекательная программа. Начнут работать интерактивные площадки, анимационная площадка «Гав-гав-шоу» с участием центра собаководства Пермского края. Также ожидается файер-шоу «Игра пламени». Мероприятия продлятся до 8 января.

3 января в 14:00 развлекательная программа «МандаринDAY» пройдет в саду им. Миндовского. В 15:00 ее смогут увидеть гости парка «Счастье есть», а в 16:00 она состоится в парке им. Чехова.

Также в 14:00, но уже в парке им. Горького, пройдет детское представление «Лига зимних волшебников». Его можно будет увидеть также 4 января.

5−6 января

5 января в 17:30 на сцене ледового городка на эспланаде пройдет «Снежное побоище».

В парке им. Горького 5 и 6 января можно будет увидеть представление «Снеговики-детективы. Миссия «Снежная буря». Начало в 14:00.

В Digital Port 5 и 6 января пройдет Kids Party Market — проект с развлекательными шоу-программами, мастер-классами и магазинами с товарами для детей и будущих мам.

Кроме того, 5 января в Хохловке состоятся новогодние гуляния, организатором которых выступил Пермский краеведческий музей. Начало в 12:00.

7 января

В Рождество в ледовом городке запланирован концерт с участием творческих коллективов Перми и Екатеринбурга. Он начнется в 15:30. Хэдлайнером станет группа «Нева», которая была финалистом шоу «Главная сцена» на телеканале «Россия». Завершится праздник файер-шоу «Игра пламени».

В саду им. Миндовского в 14:00 стартует развлекательная программа «Вечера на хуторе — 2». Такая же программа в 16:00 ждет посетителей парка им. Чехова. В парке «Счастье есть» в 15:00 начнется программа «Рождественский переполох».

В парке им. Горького в 14:00 7 и 8 января состоится представление «Полярный экспресс в «Санта-парк».

8 января

В ДК им. Солдатова в 12:00, 14:30 и 17:00 пройдет рождественское представление для детей.

На стадионе «Юность» в 11:00 в рамках мероприятия «Звонкий лед» пройдут мастер-классы по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, фигурному катанию и кёрлингу.

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