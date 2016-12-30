В челябинском зоопарке обезьян закрыли на карантин

Обезьян закрыли на карантин, сообщают в челябинском зоопарке.

По данным горздрава, в Челябинске превышен эпидпорог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Помимо людей ОРВИ и грипп распространяется и на приматов.

В целях профилактики у питомцев зоопарка, зал с обезьянами будет закрыт для посещения с 29 декабря по 8 января.

Напомним, с 23 декабря больницы и поликлиники Челябинской области перешли на особый режим, карантин также введён в школах Копейска, Магнитогорска и Троицка.