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08:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

В челябинском зоопарке обезьян закрыли на карантин

На новогодних каникулах посетители не увидят приматов.

Обезьян закрыли на карантин, сообщают в челябинском зоопарке.

По данным горздрава, в Челябинске превышен эпидпорог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Помимо людей ОРВИ и грипп распространяется и на приматов.

В целях профилактики у питомцев зоопарка, зал с обезьянами будет закрыт для посещения с 29 декабря по 8 января.

Напомним, с 23 декабря больницы и поликлиники Челябинской области перешли на особый режим, карантин также введён в школах Копейска, Магнитогорска и Троицка.

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