Следи за собой! Медики об опасностях, которые таит в себе новогодняя ночь
Каждый год 1 января сразу после боя курантов на телефоны «неотложки» и травмпунктов обрушивается шквал звонков. В праздничную ночь люди травятся алкоголем, ломают
Каждый год 1 января сразу после боя курантов на телефоны «неотложки» и травмпунктов обрушивается шквал звонков. В праздничную ночь люди травятся алкоголем, ломают
— Новогодняя ночь, как правило, сопровождается широким застольем — говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ОКБ № 3 Елена КОВАЛЁВА. — Трудно советовать
Быстрыми глотками не пить!
Гастроэнтеролог также подчеркнула, что обычно южноуральцы
Кому бутылку, а кому — стакан.
Он напомнил, что средняя доза пьющего человека — около одной бутылки водки в сутки. А непьющий переборщит, даже если употребит 200−300 грамм спиртного. Благодаря такой защитной реакции организма как рвотный рефлекс, желудок начнёт сокращаться, и всё его содержимое выйдет наружу. Вот почему во время праздника желательно ещё и периодически двигаться: если человек сильно пьян, он может потерять сознание, рвота произойдет во сне и можно задохнуться. — Если не хотите испортить новогоднюю ночь, не смешивайте спиртные напитки! — предупредил Перерва. — Вообще фужер шампанского выветривается из организма через 2−2,5 часа. Но если не проходит двух часов после приёма шампанского, а вы берётесь за другие более крепкие напитки, токсическое действие спирта усиливается. Человек будет не ходить пьяный не 10−12 часов, а почти сутки. Пить за праздничным столом нужно не только алкоголь, но и любую другую жидкость — компот, морс, сок: это поможет нормальному кровоснабжению конечностей, сердечной мышцы, головного мозга.
Танцуя, не падать!
Алкогольные отравления — далеко не единственная опасность новогодней ночи. — После полуночи люди выходят на улицу, чтобы запустить салют или прокатиться с горки, — рассказывает заведующий травмпунктом ГБУЗ ОКБ № 3 Дмитрий ЛИТВИНЕНКО. — Без происшествий это не всегда обходится. Выпивший человек становится более активным и менее аккуратным. У него падает инстинкт самосохранения.
КСТАТИ:
Алкоголь очень калориен: в ста граммах коньяка 239 ккал, водки — 250, мартини — 145, красного вина — 85, белого вина — 80 и пива — 40−50 ккал.