Следи за собой! Медики об опасностях, которые таит в себе новогодняя ночь

— Новогодняя ночь, как правило, сопровождается широким застольем — говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ОКБ № 3 Елена КОВАЛЁВА. — Трудно советовать какое-то конкретное меню для праздничного стола, всё равно это будут многокомпонентные блюда — всевозможные салаты, закуски, горячее, сладкое… Старайтесь делать перерывы в приёме пищи и не наедаться до тяжести в желудке. Если ощущение тяжести в желудке все же возникает, тогда подойдут любые ферменты. Их можно принять прямо во время застолья, чтобы они помогли усвоиться съеденному. Есть мнение, что при приёме ферментов поджелудочная железа сокращает свою деятельность и работает менее активно, но это не так.

Быстрыми глотками не пить!

Гастроэнтеролог также подчеркнула, что обычно южноуральцы всё-таки травятся не закусками и салатами, а алкоголем. Хотя в областной наркологии отмечают спад алкоголизации населения: тяжёлых состояний, связанных с белыми горячками и алкогольными психозами, стало меньше. Люди не допиваются больше до острых состояний, которые бы угрожали их жизни. — Что касается новогодней ночи, то в небольших количествах можно всё, — говорит замглавврача по организационно-методической консультативной работе Челябинской областной клинической наркологической больницы Игорь ПЕРЕРВА. — Но учтите, что пить спиртные напитки большими глотками нежелательно. Лучше делать это не спеша, мелкими глотками и как можно дольше задерживать алкоголь в ротовой полости, поскольку всасывание начинается именно там. При больших и быстрых глотках эйфоризирующее действие алкоголя человек попросту пропивает, не замечает его. Кроме того, этиловый спирт по своей химической структуре близок к щёлочи. Выпив любое количество спиртного, мы обязательно вызываем локальный ожог слизистой. Поэтому перед употреблением даже небольшого количества алкоголя надо закусить, съесть хотя бы один бутерброд, чтобы была хоть какая-то жировая прослойка!

Кому бутылку, а кому — стакан.

Он напомнил, что средняя доза пьющего человека — около одной бутылки водки в сутки. А непьющий переборщит, даже если употребит 200−300 грамм спиртного. Благодаря такой защитной реакции организма как рвотный рефлекс, желудок начнёт сокращаться, и всё его содержимое выйдет наружу. Вот почему во время праздника желательно ещё и периодически двигаться: если человек сильно пьян, он может потерять сознание, рвота произойдет во сне и можно задохнуться. — Если не хотите испортить новогоднюю ночь, не смешивайте спиртные напитки! — предупредил Перерва. — Вообще фужер шампанского выветривается из организма через 2−2,5 часа. Но если не проходит двух часов после приёма шампанского, а вы берётесь за другие более крепкие напитки, токсическое действие спирта усиливается. Человек будет не ходить пьяный не 10−12 часов, а почти сутки. Пить за праздничным столом нужно не только алкоголь, но и любую другую жидкость — компот, морс, сок: это поможет нормальному кровоснабжению конечностей, сердечной мышцы, головного мозга.

Танцуя, не падать!

Алкогольные отравления — далеко не единственная опасность новогодней ночи. — После полуночи люди выходят на улицу, чтобы запустить салют или прокатиться с горки, — рассказывает заведующий травмпунктом ГБУЗ ОКБ № 3 Дмитрий ЛИТВИНЕНКО. — Без происшествий это не всегда обходится. Выпивший человек становится более активным и менее аккуратным. У него падает инстинкт самосохранения. Кто-то получает ожоги в результате запуска фейерверков, кто-то травмы. Было и такое, что людям приходилось ампутировать пальцы. Немало и бытовых травм — порезы от бутылок и фужеров, падения во время танцев… Если в среднем за сутки через наш травмпункт проходит около 70 человек, то в новогодние праздники это 90−100 человек в сутки. Преимущественно это молодые мужчины, злоупотребившие алкоголем.

КСТАТИ:

Алкоголь очень калориен: в ста граммах коньяка 239 ккал, водки — 250, мартини — 145, красного вина — 85, белого вина — 80 и пива — 40−50 ккал.