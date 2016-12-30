Кемеровчанам сообщили график работы касс РЭУ на новогодних каникулах

Муниципальное предприятие «Расчетно-информационный центр» опубликовало график работ касс РЭУ на новогодних каникулах.

Кемеровчане смогут внести квартплату сегодня 30 декабря в течение дня, сообщает городская администрация. Кассы будут работать 31 декабря, 3, 4, 5 и 6 января до 17:00. Выходные дни — 1, 2 и 7 января. Воспользоваться услугой электронного платежа через личный кабинет на сайте МП «РИЦ» можно будет с 3 января.