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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчанам сообщили график работы касс РЭУ на новогодних каникулах

Внести квартплату можно будет в праздничные дни.

Муниципальное предприятие «Расчетно-информационный центр» опубликовало график работ касс РЭУ на новогодних каникулах.

Кемеровчане смогут внести квартплату сегодня 30 декабря в течение дня, сообщает городская администрация. Кассы будут работать 31 декабря, 3, 4, 5 и 6 января до 17:00. Выходные дни — 1, 2 и 7 января. Воспользоваться услугой электронного платежа через личный кабинет на сайте МП «РИЦ» можно будет с 3 января.

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