Евгений Ройзман едет в дома престарелых с мандаринами и конфетами

Евгений Ройзман лично поздравит постояльцев социальных учреждений столицы Урала с Новым годом.

Предновогодняя акция рассчитана на два дня. 30 и 31 декабря глава Екатеринбурга намерен объехать социальные учреждения и поздравить его постояльцев. В «мешке» Деда Мороза будут мандарины и конфеты, которыми Евгений Ройзман и его помощник будут угощать подопечных центров социальной помощи и постояльцев домов престарелых.

В маршруте на пятницу, 30 декабря, фигурируют 9 мест. В их числе — центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района, дом ночного пребывания, пансионаты для престарелых и инвалидов «Семь ключей», «Уктусский», «Малахит», приют для бездомных и другие.