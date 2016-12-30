Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
14События недели в фотографиях
9Cкончалась Кэрри Фишер
10Общероссийская елка в Кремле
10:13 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Ройзман едет в дома престарелых с мандаринами и конфетами

На два дня глава Екатеринбурга перевоплотится в Деда Мороза.

Евгений Ройзман лично поздравит постояльцев социальных учреждений столицы Урала с Новым годом.

Предновогодняя акция рассчитана на два дня. 30 и 31 декабря глава Екатеринбурга намерен объехать социальные учреждения и поздравить его постояльцев. В «мешке» Деда Мороза будут мандарины и конфеты, которыми Евгений Ройзман и его помощник будут угощать подопечных центров социальной помощи и постояльцев домов престарелых.

В маршруте на пятницу, 30 декабря, фигурируют 9 мест. В их числе — центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района, дом ночного пребывания, пансионаты для престарелых и инвалидов «Семь ключей», «Уктусский», «Малахит», приют для бездомных и другие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Задержаны все подозреваемые в нападении на служащих Росгвардии
Создана Авиационная коллегия при правительстве России
На угольной шахте в Индии 60 человек оказались под завалами
Пяти вузам запретили прием студентов
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь