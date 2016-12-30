Синоптики пообещали Новосибирску теплую новогоднюю ночь, прогнозом с «Вестями» поделилась начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Новосибирске будет идти снег, усилится ветер до 18м/с. Температура составит -12 -14 градусов, днем 1 января столбик термометра покажет -5 -7 градусов.

Аналогичная теплая погода ожидается и на праздничных каникулах. Дневные температуры будет колебаться около -10 градусов, ночные около -15 градусов.