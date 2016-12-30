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13:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В новогоднюю ночь будет слегка морозно и чуть-чуть ветрено

Синоптики Волгоградского ЦГМС предупредили о том, что в пяти районах Волгоградской области ожидается ухудшение видимости из-за тумана, который осложняется гололедом.

В частности, сильный туман опустится на Фролово, Елань, Серафимович и поселок Нижний Чир.

В силу перепада температур от +1 до -4 возможно образование гололеда. Придут осадки в виде мороси и снежных зерен.

31 декабря местами ожидается туман, изморозь. Добавляются порывы ветра скоростью до 16 метров в секунду. В новогоднюю ночь в Волгограде ожидается -9, днем — 5.

1 января в Волгограде будет ветрено — западный ветер скоростью до 11 метров в секунду, с усилением ночью до 13 метров в секунду. Днем -4, ночью — 9.

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