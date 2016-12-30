Храм на Стрелке планируют построить к 2019 году
Строительство начнется в 2017 году.
Строительство начнется в 2017 году.
Строительство кафедрального собора на «Стрелке» в центре Красноярска начнется в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Виктор Толоконский на встрече с журналистами 29 декабря.
«В следующем году, думаю, начнем работать по строительству главного православного храма на Стрелке, прямо на самом лучшем месте Красноярска», — рассказал Виктор Толоконский.
Завершить работы предполагается к 2019 году.
Ранее сообщалось, что строительство храма на «Стрелке» откладывается
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Снесенный в советское время кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы был самым крупным православным храм дореволюционного Красноярска.