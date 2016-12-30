Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
14События недели в фотографиях
9Cкончалась Кэрри Фишер
10Общероссийская елка в Кремле
10:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Храм на Стрелке планируют построить к 2019 году

Строительство начнется в 2017 году.

Источник: Reuters

Строительство кафедрального собора на «Стрелке» в центре Красноярска начнется в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Виктор Толоконский на встрече с журналистами 29 декабря.

«В следующем году, думаю, начнем работать по строительству главного православного храма на Стрелке, прямо на самом лучшем месте Красноярска», — рассказал Виктор Толоконский.

Завершить работы предполагается к 2019 году.

Ранее сообщалось, что строительство храма на «Стрелке» откладывается из-за бумажной волокиты. В красноярской епархии уточняли, что строить кафедральный собор не станут — сперва нужно закончить возведение нескольких других храмов на территории города.

Напомним, в 2012 году с визитом в Красноярск приехал патриарх Кирилл и предложил восстановить храм именно на набережной вблизи БКЗ. Однако оказалось, что землю вблизи Виноградовского моста еще при Петре Пимашкове сдали в аренду, причем без каких-либо торгов московским предпринимателям.

В итоге главе города Эдхаму Акбулатову удалось договориться о возвращении земли муниципалитету под строительство храма. Примечательно, что «Красноярскгражданпроект» даже подготовил эскизные предложения, все чертежи собора отправили в Санкт-Петербурге. Оставалось только оформить необходимые документы, но эта процедура затянулась на три года: в сентябре 2013-го на месте будущего храма освятили закладной камень и крест, и на том все остановилось.

Снесенный в советское время кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы был самым крупным православным храм дореволюционного Красноярска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минусинске демонтировали мешавший водителям видеоэкран
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Задержаны все подозреваемые в нападении на служащих Росгвардии
Создана Авиационная коллегия при правительстве России
На угольной шахте в Индии 60 человек оказались под завалами
Пяти вузам запретили прием студентов
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь