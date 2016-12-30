Пяти вузам запретили прием студентов

По результатам проведенных с 23 по 29 декабря проверок ведовством запрещен прием студентов в Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Кроме того, полностью лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова в Калуге. Частично по ряду специальностей аккредитации лишилась Курская академия государственной и муниципальной службы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.