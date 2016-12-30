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10:04 (мск), источник: РИА Новости

Пяти вузам запретили прием студентов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием в пять вузов, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По результатам проведенных с 23 по 29 декабря проверок ведовством запрещен прием студентов в Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

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Кроме того, полностью лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова в Калуге. Частично по ряду специальностей аккредитации лишилась Курская академия государственной и муниципальной службы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Комментарии
3
Jo Men
Намекают студентам мчаться на учёбу за рубеж ...
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Владимир Карташов
Поменьше будет "высшеобразованных" недоучек, а то и впрямь расплодилось деревенских универов выше крыши...
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Северный Мишка
Ну вот опять не понос, так золотуха!
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