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16:14 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Проезд в трамваях и троллейбусах подорожает с 1 января 2017 года

Краснодар, 30 декабря, KrasnodarMedia. С 1 января 2017 года за одну поездку в трамвае или троллейбусе жителям Краснодара придется платить 23 рубля.

Источник: РИА "Новости"

Такую сумму жители краевой столицы уже платят за проезд в маршрутках — новый тариф введен с 18 декабря. Проезд в пригородных маршрутах в ближайшее время не изменится, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

При определении величины тарифа была произведена оценка затрат, которые сегодня несут перевозчики, установлен экономически обоснованный тариф в размере 23 рублей на одну поездку и на одно место при провозе багажа. Тариф будет единым для всех видов общественного транспорта. Увеличение тарифа также позволит сэкономить бюджетные средства, которые в виде дотаций направляются на возмещение межтарифной разницы перевозчикам. За счет экономии появится возможность направить дополнительные средства на обеспечение льгот по оплате проезда, — сообщили в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

В департаменте подчеркнули, что увеличение стоимости проезда произойдет только на городских маршрутах регулярного сообщения, и не коснется маршрутов пригородных, где продолжают действовать прежние тарифы и размер платы в ближайшее время не изменится.

При этом, как уточнили в департаменте, будут сохранены все ранее действующие льготы. Кроме того, как и раньше, будет возможность приобрести безлимитные проездные билеты на неограниченное количество поездок на транспорте МУП «КТТУ» на 5 дней — за 450 рублей или на один месяц — за 1500 рублей.

Напомним, работу городского общественного транспорта в столице Кубани обеспечивают 18 перевозчиков, которые обслуживают 91 городской маршрут. Основной транспортный оператор Краснодара — МУП «КТТУ».

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