Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные СМИ оценили «троллинг» посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.

​"Россия посмеялась над положением «хромой утки» Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции, — пишет об этом The Washington Times .

«Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Серьезно», — пишет Mashable.

The Independent отметила, что российский ответ на решение о высылке дипломатов был «быстрым и забавным».

В то же время Business Insider назвал твит посольства России «глумливой реакцией».

США в четверг ввели новые антироссийские санкции в отношении разведслужб, нескольких компаний и некоторых частных лиц, обвинив их в попытках повлиять на результаты выборов, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «сотрудниками российской разведки». Никаких доказательств этого американский лидер не предоставил.

Помимо картинки с уткой, посольство опубликовало сообщение, в котором назвало действия властей США «дежавю холодной войны».