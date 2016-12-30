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10:47 (мск), источник: РИА Новости

Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы

США в четверг ввели новые антироссийские санкции в отношении разведслужб, нескольких компаний и некоторых частных лиц, обвинив их в попытках повлиять на результаты выборов, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные СМИ оценили «троллинг» посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.

​"Россия посмеялась над положением «хромой утки» Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции, — пишет об этом The Washington Times.

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«Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Серьезно», — пишет Mashable.

The Independent отметила, что российский ответ на решение о высылке дипломатов был «быстрым и забавным».

В то же время Business Insider назвал твит посольства России «глумливой реакцией».

США в четверг ввели новые антироссийские санкции в отношении разведслужб, нескольких компаний и некоторых частных лиц, обвинив их в попытках повлиять на результаты выборов, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «сотрудниками российской разведки». Никаких доказательств этого американский лидер не предоставил.

Помимо картинки с уткой, посольство опубликовало сообщение, в котором назвало действия властей США «дежавю холодной войны».

Как и все остальные, в том числе американцы, мы будем рады увидеть конец этой незадачливой администрации
представители ведомства

«Хромая утка» (англ. Lame duck) — неформальный термин, который применяют по отношению к президенту, готовящемуся покинуть свой пост. Вне контекста значения слова lame несут в основном негативный оттенок — его переводят как «провальный», «жалкий», «ничтожный».

Комментарии
11
Jo Men
В ответ на высылку Русских дипломатов Путин вышлет в Америку Навального и Божену ...
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Игорь Афанасьев
Мелкие пакости обиженного чёрного мальчика: -Уйду я от вас! Злые вы.
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Лото Русское
Я бы изобразил чёрную утку.
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