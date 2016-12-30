Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные СМИ оценили «троллинг» посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.
"Россия посмеялась над положением «хромой утки» Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции, — пишет об этом The Washington Times.
«Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Серьезно», — пишет Mashable.
The Independent отметила, что российский ответ на решение о высылке дипломатов был «быстрым и забавным».
В то же время Business Insider назвал твит посольства России «глумливой реакцией».
США в четверг ввели новые антироссийские санкции в отношении разведслужб, нескольких компаний и некоторых частных лиц, обвинив их в попытках повлиять на результаты выборов, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «сотрудниками российской разведки». Никаких доказательств этого американский лидер не предоставил.
Помимо картинки с уткой, посольство опубликовало сообщение, в котором назвало действия властей США «дежавю холодной войны».
Как и все остальные, в том числе американцы, мы будем рады увидеть конец этой незадачливой администрации
«Хромая утка» (англ. Lame duck) — неформальный термин, который применяют по отношению к президенту, готовящемуся покинуть свой пост. Вне контекста значения слова lame несут в основном негативный оттенок — его переводят как «провальный», «жалкий», «ничтожный».