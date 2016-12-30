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10:39 (мск), источник: Газета.Ру

Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными

Похороны актрис Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными, сообщает ABC News.

Источник: AP 2016

Эту информацию подтвердил Тодд Фишер, сын Рейнольдс. Дата и место похорон пока неизвестны.

Фишер скончалась во вторник, 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Рейнольдс умерла после экстренной госпитализации вслед за дочерью.

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Как рассказал Фишер, его мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть. «Думаю, она хотела быть с ней. Я не шучу, когда говорю, что она ушла, чтобы быть с ней, и я счастлив этому. Это единственное, из-за чего я счастлив», — заявил он.

В последние годы отношения Фишер и Рейнольдс стали очень близкими. Актрисы принимали участие в работе над документальным фильмом «Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds» для канала HBO. Выход биографической картины запланирован на 2017 год.

Комментарии
1
Вадим
Блин, когда же этот год кончится! Сколько людей за него ушло...
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