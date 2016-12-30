Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными

Как рассказал Фишер, его мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть. «Думаю, она хотела быть с ней. Я не шучу, когда говорю, что она ушла, чтобы быть с ней, и я счастлив этому. Это единственное, из-за чего я счастлив», — заявил он.

В последние годы отношения Фишер и Рейнольдс стали очень близкими. Актрисы принимали участие в работе над документальным фильмом «Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds» для канала HBO. Выход биографической картины запланирован на 2017 год.