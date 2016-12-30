В Волгограде посадили 12-метровую ель

12-метровую ель посадили в Парке героев-летчиков на 7 Ветрах в Дзержинском районе. Она станет первым деревом в будущей хвойной аллее нового парка.

Создание парка героев-летчиков на 7 Ветрах — один из проектов благоустройства городских территорий, реализуемых в рамках поставленных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым задач перед муниципальными властями. Посадка хвойных деревьев — часть реализации, первым шагом которой стало «переселение» взрослых елей. Деревья раньше росли на шоссе Авиаторов рядом с промышленным предприятием. Однако на том участке начались масштабные работы по реконструкции дорожного объекта — 25−30-летние ели нужно было сохранить. В результате приняли решение деревья пересадить на новое, более подходящее место. И именно сейчас, зимой.

— Пересадка именно в зимний период при низкой температуре является оптимальной с точки соблюдения агротехнологий для взрослых хвойных деревьев, — объяснила директор МБУ ЖКХ Дзержинского района Валентина Легостаева. — Должный уход за пересаженными деревьями обеспечат специалисты нашего учреждения.

Помощь в пересадке высоких елей оказывает одна из строительных компаний, работающих в нашем городе. Специалисты при помощи техники извлекли 121-метровое хвойное дерево вместе с комом земли (общий вес — порядка 15 тонн) и транспортировали ель в Парк героев-летчиков.

— Для выкапывания, транспортировки и посадки дерева была использована крупная техника — краны 50 и 25 тонн, экскаваторы, площадка для перевозки, а также ручной труд — рассказал представитель компании, осуществившей перевозку, Дмитрий Богданов. — При помощи удерживающих элементов ель вместе с комом земли была извлечена с прежнего места и доставлена в парк. В целом вся процедура, включая подготовительный этап, заняла около двух дней.

К новоселью готовят еще 11 елей: кроме 4 деревьев, которых, как планируется, пересадят с шоссе Авиаторов в Парк героев-летчиков, 3 уже извлечены из земли и транспортированы на территорию одного из жилищных комплексов. В ближайшее время то же самое сделают и с другим. Еще 2 взрослых ели с шоссе Авиаторов обретут прописку в жилом квартале «Бейкер-стрит».

В 2016 году поддержке региона в Волгограде реконструировано 6 парковых зон: Комсомольский парк в Центральном районе, парк Памяти в Тракторозаводском, сквер у Казанского собора в Ворошиловском районе, площадь перед «Авангардом» и сквер Доблести и Славы в Кировском районе, а также началось обустройство парка «Лесогород», расположенного в Советском районе. Во всех парках проложены новые ветки поливочного водопровода, обновлены дорожки, системы освещения и парковая мебель. Осенью были высажены новые деревья и кустарники. Весной 2017 года благоустройство этих и других парковых зон Волгограда продолжится: планируется в ряде парков установить фонтаны, во всех будут разбиты клумбы и розарии.