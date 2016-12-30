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13:02 (мск), источник: Zakon.kz

Куда денут ненужные жезлы дорожных полицейских

Остановка транспортных средств будет осуществляться с помощью специальных звуковых и световых сигналов.

Источник: Zakon.kz

Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов на пресс-конференции в СЦК рассказал о том, куда денут ненужные жезлы дорожных полицейских, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, в ведомстве с 2017 года переходят на новый формат работы — в полиции откажутся от использования жезлов при остановке автотранспорта и перейдут к системе автопатрулирования.

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По словам Еркина Мусилимова, жезлы будут изъяты у сотрудников полиции и будут находиться на хранении в подразделениях органов внутренних дел.

«Они будут сданы в тыловой департамент», — уточнил он.

С нового года остановка транспортных средств будет осуществляться с помощью специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине.

В исключительных случаях (ДТП, ЧС, заторовые ситуации) транспортные средства будут останавливаться жестом руки, направленной на транспортное средство, с одновременной подачей свистка.

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