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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

К Земле приблизятся две кометы

Астрономы миссии NEOWISE обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле. Об этом сообщает НАСА.

Источник: NASA

Первый объект, комета C/2016 U1 NEOWISE, достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия, 14 января. Небесное тело было открыто 21 октября 2016 года.

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Второй объект, 2016 WF9, который является астероидом или кометой без пылевого облака, достигнет орбиты Земли 25 февраля, оказавшись на расстоянии 51 миллион километров от планеты. В диаметре 2016 WF9 достигает 1 километра. Объект был зарегистрирован 27 ноября 2016 года.

Оба небесных тела не представляют опасности для планеты. Объекты были открыты в рамках миссии NEOWISE (NEO Wide-Field Infrared Survey Explorer), предполагающей обзор неба в инфракрасном диапазоне.

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