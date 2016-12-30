К Земле приблизятся две кометы

Первый объект, комета C/2016 U1 NEOWISE, достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия, 14 января. Небесное тело было открыто 21 октября 2016 года.

Второй объект, 2016 WF9, который является астероидом или кометой без пылевого облака, достигнет орбиты Земли 25 февраля, оказавшись на расстоянии 51 миллион километров от планеты. В диаметре 2016 WF9 достигает 1 километра. Объект был зарегистрирован 27 ноября 2016 года.