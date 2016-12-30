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11:20 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ предложили штрафовать за мат в общественных местах

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви призвали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.

Источник: РИА "Новости"

«Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире своей авторской программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Как отметил он, в Церкви об этом очень заботятся, говоря людям, что слова не только отражают душевное состояние человека, но и формируют соответствующие взгляды и отношение к жизни у окружающих.

Не случайно Господь сказал: “Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда”. А нецензурная лексика, матерная лексика — это те слова, за которые, как я думаю, Господь очень строго спросит каждого человека
Иларионмитрополит Волоколамский
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Он признался, что за свои 50 лет не произнес ни одного матерного слова, в том числе когда два года служил в армии.

«Поначалу надо мной подшучивали из-за того, что я не ругаюсь матом, смеялись, издевались. Но под конец моей службы при мне никто не ругался матом, то есть я сумел отстоять свою позицию. Это было непросто, особенно поначалу, ведь молодой солдат так или иначе подвергается разным насмешкам, издевательствам, а здесь тем более у меня была такая особенность. Но я не отступил от своего принципа и в конце концов почувствовал, что люди при мне стесняются ругаться матом», — рассказал митрополит.

Как в свою очередь отметила в программе президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, она не понимает «той легкости, с которой даже люди образованные, интеллигентные считают возможным в каких-то случаях использовать нецензурные выражения». «Совершенно согласна, что за это нужно наказывать. У нас даже есть документ, подготовленный президентом, но почему-то мы не можем реализовать то, что решили», — заявил она, не уточнив, о каком документе идет речь.

Ранее Вербицкая стала одним из инициаторов создания Общества русской словесности, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Комментарии
1
Александр Шипов
Деятели РПЦ не только жадны, ненасытны, но и глупы и не знают что в законодательстве РФ уже есть наказания за нецензурную брань, и штрафы и 15 суток. А господь спросит конечно, но думаю больше спросит за часики в 30000 евриков, безакцизную торговлю сигаретами и водкой и прочие бесчинства, за жлобство и собственную ненасытность за счет прихожан.
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