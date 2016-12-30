В РПЦ предложили штрафовать за мат в общественных местах
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви призвали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви призвали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.
«Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире своей авторской программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Как отметил он, в Церкви об этом очень заботятся, говоря людям, что слова не только отражают душевное состояние человека, но и формируют соответствующие взгляды и отношение к жизни у окружающих.
Не случайно Господь сказал: “Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда”. А нецензурная лексика, матерная лексика — это те слова, за которые, как я думаю, Господь очень строго спросит каждого человека
Он признался, что за свои 50 лет не произнес ни одного матерного слова, в том числе когда два года служил в армии.
«Поначалу надо мной подшучивали
Как в свою очередь отметила в программе президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, она не понимает «той легкости, с которой даже люди образованные, интеллигентные считают возможным в
Ранее Вербицкая стала одним из инициаторов создания Общества русской словесности, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.