Восстановлено холодное водоснабжение в п. Мехзавод в Самаре

В 10.00 сегодня, 30 декабря возобновлена подача холодного водоснабжения потребителям п. Мехзавод. Устранена утечка на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм, по адресу: г. о. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Квартал 7, в районе дома № 12.

К ликвидации аварии привлекались 11 человек и 4 ед. техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 ед. техники, сообщает облМЧС.