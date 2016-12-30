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11:33 (мск), источник: НИА Самара

Восстановлено холодное водоснабжение в п. Мехзавод в Самаре

К ликвидации аварии привлекались 11 человек и 4 единицы техники.

Источник: Reuters

В 10.00 сегодня, 30 декабря возобновлена подача холодного водоснабжения потребителям п. Мехзавод. Устранена утечка на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм, по адресу: г. о. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Квартал 7, в районе дома № 12.

К ликвидации аварии привлекались 11 человек и 4 ед. техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 ед. техники, сообщает облМЧС.

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