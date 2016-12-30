Более 90 школьников будут учиться в Детском техническом университете на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Более 90 школьников будут учиться в Детском техническом университете, который откроется 2 января в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе вуза.

«В проект, созданный для работы с одаренными детьми по примеру образовательного центра “Сириус”, уже произведен набор школьников. Пятидневная образовательная программа для 92 учащихся разработана по шести направлениям: физика, химия биология, астрономия и математика для 7−8 классов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время обучения школьники сыграют в математические игры и ознакомятся с фотометрическими приборами. «Наша задача, создав Детский технический университет, объединить ребят, испытывающих тягу к инженерному, техническому творчеству, для того, чтобы готовить их для участия в сменах “Сириуса” и сопровождать их после обучения там», — приводит пресс- служба слова директора СУНЦ УрФУ Андрея Мартьянова.

Ранее ТАСС сообщал, что в феврале 2017 года 183 школьника из 12 российских регионов поучаствуют в уральской проектной смене «Сириуса» в Сочи. Они будут изучать биоразнообразие растений и животных, фармацевтику, химию косметических средств, займутся дизайном биологически активных веществ, 3D-проектированием, промышленной робототехникой и созданием транспорта будущего.

Глава региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева 7 декабря подписали соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели «Сириуса». Среди задач центра также проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В послании Федеральному собранию 1 декабря президент РФ Владимир Путин говорил о важности создания центров поддержки одаренных детей. В пример приводился и сочинский «Сириус». Президент дал поручение главам субъектов РФ и кабинету министров в течение 11 месяцев с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» сформировать в регионах на базе вузов и школ такие центры.