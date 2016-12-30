Полицейские опровергли информацию о сбитом насмерть ребенке в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, ребенок не погибал, более того, описанного «очевидцами» в социальных сетях ДТП вообще не было.

Напомним, что в четверг, 29 декабря, пользователи социальных сетей сообщили о том, что в этот день между магазином «Биби» и «Семейным Магнитом» водитель сбил ребенка, который, по их словам, перебегал проезжую часть в неположенном месте, однако, информация не подтвердилась.