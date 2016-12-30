Водка в Нижегородской области подорожала почти на 4% с начала года

Согласно информации, с января по декабрь текущего года бутылка водки емкостью 1 литр подорожала всего на 19 рублей. В среднем по России водка подорожала на 26 рублей за год и на 2 рубля с начала декабря. Средняя по России цена 1 литра по состоянию на 26 декабря составляла 583 рубля, что на 60 рублей выше нижегородской цены.

Кроме того, как отмечает Росстат в России наблюдается рост потребления водки. С начала года покупать этот алкогольный напиток стали больше на 0,6%. Всего же среди всех продаж алкогольных напитков доля водки составляет 38,6%.

Как сообщалось ранее, 15 декабря был принят закон о дополнительных ограничениях на продажу алкогольной продукции в Нижегородской области.