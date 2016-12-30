Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Пропавшего посла нашли мертвым в сгоревшей машине (видео)
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
11:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водка в Нижегородской области подорожала почти на 4% с начала года

Как сообщается в исследовании Росстата, средняя цена литра водки на начало декабря составила 523 рубля.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, с января по декабрь текущего года бутылка водки емкостью 1 литр подорожала всего на 19 рублей. В среднем по России водка подорожала на 26 рублей за год и на 2 рубля с начала декабря. Средняя по России цена 1 литра по состоянию на 26 декабря составляла 583 рубля, что на 60 рублей выше нижегородской цены.

Кроме того, как отмечает Росстат в России наблюдается рост потребления водки. С начала года покупать этот алкогольный напиток стали больше на 0,6%. Всего же среди всех продаж алкогольных напитков доля водки составляет 38,6%.

Как сообщалось ранее, 15 декабря был принят закон о дополнительных ограничениях на продажу алкогольной продукции в Нижегородской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Пяти вузам запретили прием студентов
Итоги-2016. Главные события года в алфавитном порядке
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовится? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся основываясь на количестве уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь