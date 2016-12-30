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11:45 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде муниципальный транспорт будет работать в новогоднюю ночь

Водители дежурных автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь обязаны останавливаться и перевозить в попутном направлении пассажиров.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Нижнем Новгороде будет работать весь муниципальный транспорт, чтобы все, решившие отпраздновать новогоднюю ночь в центре города, могли беспрепятственно вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Последние поезда по маршруту «Парк Культуры» — «Горьковская» отправятся в 2.19, по маршруту «Парк Культуры» — «Буревестник» — в 2.09. После короткого перерыва станции метрополитена откроются в 6.15.

Автобусы маршрута № 2 «м/р Верхние Печеры — пл. Горького — м/р Верхние Печеры» будут отправляться из микрорайона Верхние Печеры в до 1.54, а с улицы Большая Покровская — до 2.50. По такому же графику будет работать и маршрут № 43 «м/р Щербинки-2 — пл. Горького — м/р Щербинки-2». Последний автобус маршрута № 26 «м/р Кузнечиха-2 — пл. Горького — м/р Кузнечиха-2» уйдет с конечной остановки «м/р Кузнечиха-2» в 2.10, с ул. Большая Покровская — в 2.50. Маршрут № 45 «ЗКПД-4 — Московский вокзал — ЗКПД-4» будет работать до 2.45.

Кроме того, с 0.00 до 5.00 1 января с интервалом в 30 минут в обе стороны будут ходить трамваи маршрута № 2. Трамваи маршрута № 3 «Парк Дубки — Московский вокзал — Парк Дубки» будут курсировать до 3.40, маршрута № 6 «Московский вокзал — Сормово — Московский вокзал» — до 5.17, маршрута № 19 «ул. Ивлиева — Мыза — ул. Ивлиева» — до 4.46.

Троллейбусы маршрута № 8 будут ходить до 5.54, маршрута № 9 — до 5.40, маршрута № 10 — до 5.13, маршрута № 14 — до 4.55, маршрута № 15 — до 4.38, маршрута № 25 — до 5.24.

Водители дежурных автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь обязаны останавливаться и перевозить в попутном направлении пассажиров.

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