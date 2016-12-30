Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Названы лучшие спортсмены 2016 года по версии спортивной прессы
Самсонов играл в Гашека, но этого мало. Оценки сборной России
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10«Мин нет»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14События недели в фотографиях
13:41 (мск), источник: Моя Планета

Канадец подрался с пумой, спасая собаку

Житель канадской провинции Альберта Уильям Гибб не медлил ни секунды, когда увидел, как его собаку терзает какое-то черное существо. Мужчина ни о чем не успел подумать и сразу начал действовать.

Инцидент произошел в придорожном кафе, где Гибб с братом встречались с одним из друзей. Гибб отпустил собаку в близлежащие кусты по своим делам. Менее чем через полминуты собака начала жалобно скулить, пишет Global News.

Канадец выбежал из кафе и увидел, что его питомца схватил кто-то черный.

Гибб подошел и ударил хищника по голове — зверь отскочил. Оказалось, что это была пума.

Мужчина поднял одной рукой собаку, а другой замахнулся на дикую кошку. Крики и размахивание конечностями отпугнули зверя.

Гибб в стычке с кугуаром отделался царапиной на запястье. Собаке по имени Саша повезло меньше — у нее было несколько серьезных ран на груди и на шее.

Сашу доставили в ветклинику, и теперь ее жизнь вне опасности.

Гибб сообщил об агрессивной пуме специальным службам. Те приняли сложное решение усыпить животное. Горные львы (еще одно название этого зверя) обычно опасаются приближаться к человеку, но эта особь, по-видимому, была лишена этого страха и представляла опасность для человека.

Специалисты предостерегают от попыток повторить подвиг владельца собаки — ему чрезвычайно повезло, что он сам не пострадал. Лучше сразу вызывать полицию. «Не рекомендуется бить пуму по морде, но люди иногда действуют на эмоциях, когда их близкие или домашние животные в опасности», — приводит издание слова одного из полицейских.

Сам Гибб говорит, что был скорее зол, чем испуган. Но вообще ему не нравится причинять животным боль, уточнил храбрый собаковод.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Лавров предложил выслать 35 американских дипломатов
Голодец назвала главную цель правительства в следующем году
Росстат заявил о минимальной за новейшую историю инфляции
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на ОИ
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
86% квартир в Москве продается со скидкой
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь