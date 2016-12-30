Канадец подрался с пумой, спасая собаку
Житель канадской провинции Альберта Уильям Гибб не медлил ни секунды, когда увидел, как его собаку терзает
Житель канадской провинции Альберта Уильям Гибб не медлил ни секунды, когда увидел, как его собаку терзает
Инцидент произошел в придорожном кафе, где Гибб с братом встречались с одним из друзей. Гибб отпустил собаку в близлежащие кусты по своим делам. Менее чем через полминуты собака начала жалобно скулить, пишет Global News.
Канадец выбежал из кафе и увидел, что его питомца схватил
Гибб подошел и ударил хищника по голове — зверь отскочил. Оказалось, что это была пума.
Мужчина поднял одной рукой собаку, а другой замахнулся на дикую кошку. Крики и размахивание конечностями отпугнули зверя.
Гибб в стычке с кугуаром отделался царапиной на запястье. Собаке по имени Саша повезло меньше — у нее было несколько серьезных ран на груди и на шее.
Сашу доставили в ветклинику, и теперь ее жизнь вне опасности.
Гибб сообщил об агрессивной пуме специальным службам. Те приняли сложное решение усыпить животное. Горные львы (еще одно название этого зверя) обычно опасаются приближаться к человеку, но эта особь,
Специалисты предостерегают от попыток повторить подвиг владельца собаки — ему чрезвычайно повезло, что он сам не пострадал. Лучше сразу вызывать полицию. «Не рекомендуется бить пуму по морде, но люди иногда действуют на эмоциях, когда их близкие или домашние животные в опасности», — приводит издание слова одного из полицейских.
Сам Гибб говорит, что был скорее зол, чем испуган. Но вообще ему не нравится причинять животным боль, уточнил храбрый собаковод.