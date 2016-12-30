Канадец подрался с пумой, спасая собаку

Инцидент произошел в придорожном кафе, где Гибб с братом встречались с одним из друзей. Гибб отпустил собаку в близлежащие кусты по своим делам. Менее чем через полминуты собака начала жалобно скулить, пишет Global News. Канадец выбежал из кафе и увидел, что его питомца схватил кто-то черный.

Гибб подошел и ударил хищника по голове — зверь отскочил. Оказалось, что это была пума.

Мужчина поднял одной рукой собаку, а другой замахнулся на дикую кошку. Крики и размахивание конечностями отпугнули зверя. Гибб в стычке с кугуаром отделался царапиной на запястье. Собаке по имени Саша повезло меньше — у нее было несколько серьезных ран на груди и на шее.

Сашу доставили в ветклинику, и теперь ее жизнь вне опасности.