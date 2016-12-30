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13:14 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Театр кошек Юрия Куклачева приехал на гастроли в столицу Урала

Новогодний подарок от Московского театра кошек получили жители и гости Екатеринбурга.

С гастролями приехал Юрий Куклачев и его питомцы. Быть акробатом и легко встать на передние лапы или превратиться в жокея и оседлать коня. Все это легко смогут сделать кошки, если работу с ними превратить в игру. Главное — найти к каждому актеру свой подход.

А если прибавить любовь и доброту, то получается профессиональный актер. В Московском театре кошек Юрия Куклачева работают двести профессионалов, в Екатеринбург на гастроли приехали тридцать. Ласточка, Веснушка, Пиратик, он каждого актера знает в лицо. Он начинал без кошек, но хотел быть таким клоуном, чтобы отличаться от всех.

Судьбу артиста 45 лет назад изменил маленький котенок. И если до Куклачева считалось, что эти животные не поддаются дрессировке, то сейчас клоуна с кошками знают по всему миру.

 Уже больше 25 лет существует Театр кошек Юрия Куклачева, но до сих пор и он остается единственным театром в мире, где в роли актеров коты и кошки. Каждый из усатых прежде чем попасть на театральную сцену проходит длительный кастинг.

Проверяют здоровье кошки, важен и характер, а вот породность актеров никого не волнует. «Иногда набираем 10 кошек, а потом оставляем две, остальных дарим. Ну не подходят они, по характеру не подходят, агрессивные бывают, способные, но агрессивные, всех грызет. Прям жалко. У нас же нет такого, у нас кошки должны быть вместе», — говорит народный артист РФ, художественный руководитель «Театра кошек Куклачёва» Юрий Куклачев.

И в этой театральной семье действительно все вместе, даже кошки с собаками опровергают все стереотипы. Каждое представление дарит зрителям любовь и доброту, говорит Юрий Куклачев и приглашает вместе с усатыми актерами очутиться в сказке.

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