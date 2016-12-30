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16:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В центре Ростова нуждающимся раздают праздничные обеды

В центре Ростова-на-Дону — на западном развороте общественного транспорта — начала работу традиционная для этих морозных дней полевая кухня.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Это постоянная акция. Практически во все дни — кроме воскресенья — здесь можно получить бесплатную горячую пищу. Раздача еды проходит в праздничной атмосфере — даже есть Дед Мороз и Снегурочка. Меню тоже праздничное.

«Сегодня мы раздаем сладкие подарки — будут фрукты, печенье, конфеты. Люди помнят свой Новый год в детстве, когда они были маленькими, когда родители, родственники дарили им эти подарки. Поэтому мы уже шесть лет подряд проводим эту акцию, стараемся людям помогать, чтобы они получили мандарины-апельсины, вспомнили свое детство», — говорит председатель общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

В новогодние дни полевая кухня продолжит свою работу в обычном режиме — во все дни, кроме воскресенья. Но меню уже будет обычное. Кухня начинает свою работу в 11 часов утра, здесь ждут всех нуждающихся.

Добавим, что поучаствовать в акции может любой желающий — для нуждающихся можно принести теплые вещи, сделать им подарок в эти новогодние дни.

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