В центре Ростова нуждающимся раздают праздничные обеды

Это постоянная акция. Практически во все дни — кроме воскресенья — здесь можно получить бесплатную горячую пищу. Раздача еды проходит в праздничной атмосфере — даже есть Дед Мороз и Снегурочка. Меню тоже праздничное.

«Сегодня мы раздаем сладкие подарки — будут фрукты, печенье, конфеты. Люди помнят свой Новый год в детстве, когда они были маленькими, когда родители, родственники дарили им эти подарки. Поэтому мы уже шесть лет подряд проводим эту акцию, стараемся людям помогать, чтобы они получили мандарины-апельсины, вспомнили свое детство», — говорит председатель общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

В новогодние дни полевая кухня продолжит свою работу в обычном режиме — во все дни, кроме воскресенья. Но меню уже будет обычное. Кухня начинает свою работу в 11 часов утра, здесь ждут всех нуждающихся.

Добавим, что поучаствовать в акции может любой желающий — для нуждающихся можно принести теплые вещи, сделать им подарок в эти новогодние дни.