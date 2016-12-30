Министр образования и науки РТ поздравил татарстанцев с Новым годом

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом! Уходящий год был непростым — он принес всем нам и радостные события, и серьезные испытания. Однако мы с благодарностью провожаем его и с уверенностью смотрим в 2017-й. Каждый из нас возлагает на него большие надежды», — говорится в тексте поздравления министра.

Энгель Фаттахов подчеркнул, что в образовательной системе Татарстана трудятся высококвалифицированные педагоги, преданные своей профессии, обладающие прочными знаниями и большим опытом. «Искренне благодарю вас за ваш благородный труд, душевное тепло, которое вы дарите подрастающему поколению, за ваше служение идеалам добра и человечности», — обратился он к работникам сферы образования.