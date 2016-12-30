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15:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр образования и науки РТ поздравил татарстанцев с Новым годом

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Вице-премьер РТ — министр образования и науки Энгель Фаттахов поздравил жителей Татарстана с Новым годом, сообщает Минобрнауки РТ.

Источник: Reuters

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом! Уходящий год был непростым — он принес всем нам и радостные события, и серьезные испытания. Однако мы с благодарностью провожаем его и с уверенностью смотрим в 2017-й. Каждый из нас возлагает на него большие надежды», — говорится в тексте поздравления министра.

Энгель Фаттахов подчеркнул, что в образовательной системе Татарстана трудятся высококвалифицированные педагоги, преданные своей профессии, обладающие прочными знаниями и большим опытом. «Искренне благодарю вас за ваш благородный труд, душевное тепло, которое вы дарите подрастающему поколению, за ваше служение идеалам добра и человечности», — обратился он к работникам сферы образования.

«Пусть предстоящий год для каждого из нас станет годом стабильности и спокойствия, позитивных преобразований и новых достижений! Пусть близкие люди радуют вас только хорошими вестями, а успех сопутствует всем вашим планам и начинаниям! Пусть все доброе, что было в уходящем году останется с нами и приумножится! Всем школьникам и студентам желаю отличных успехов и ярких новогодних каникул. Счастья, здоровья и процветания вам и вашим близким!» — пожелал вице-премьер.

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