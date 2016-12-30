В Краснодаре собрали новогоднюю елку из 59 машин

Краснодар. 30 дек. — Новая Кубань. Новогоднюю «елку» собирали в течение двух часов, еще 30 минут ушло на то, чтобы сфотографировать шедевр с высоты птичьего полета.

В итоге снимок получился впечатляющим и организаторы проекта выложили его в социальные сети.