Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
15:55 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре собрали новогоднюю елку из 59 машин

Масштабный проект реализовали на одной из парковок города.

Краснодар. 30 дек. — Новая Кубань. Новогоднюю «елку» собирали в течение двух часов, еще 30 минут ушло на то, чтобы сфотографировать шедевр с высоты птичьего полета.

В итоге снимок получился впечатляющим и организаторы проекта выложили его в социальные сети.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФБР разыскивает анапского хакера
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Голодец назвала главную цель правительства в 2017 году
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь