В Петербурге назвали 29 разрешенных адресов для запуска фейерверков

В Петербурге обнародован список из 29 адресов, где разрешено запускать фейерверки в новогодние праздники, сообщает ГУ МЧС России по городу и области.

Больше половины указанных адресов находятся в пригородах и поселках под Петербургом. В самом городе салюты можно запускать на специальных площадках на проспектах Луначарского, Металлистов и Новоизмайловском, на Московском шоссе, аллее Славы Пожарных, улице Жени Егоровой, в парках «Малиновка» и Интернационалистов, а также на территории между Бухарестской улицей и Загребским бульваром.

Полный список разрешенных адресов можно посмотреть на сайте ГУ МЧС России по региону.

Спасатели напоминают, что при запуске фейерверков и другой пиротехники необходимо соблюдать технику безопасности.