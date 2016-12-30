В Приморье пресекли незаконную продажу «Боярышника»

«Тридцатого декабря 2016 года в ходе рейдовой проверки специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю установлено, что в павильоне без вывески по адресу Владивосток, улица Шилкинская, 11а неустановленным лицом реализуется спиртосодержащая продукция с названием “Боярышник” по цене 30 рублей за бутылку. В подсобных помещениях магазина обнаружено хранение с целью реализации спиртосодержащей продукции “Вита-Септ” в бутылках по 100 миллилитров в количестве шесть ящиков по 50 бутылок в каждом. Необходимая документация на продукцию не представлена», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, указанная продукция изъята из оборота, а информация направлена в органы внутренних дел для принятия мер.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.