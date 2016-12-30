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14:31 (мск), источник: РИА Крым

В Ленинском районе сняли карантин по африканской чуме свиней

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил карантин по африканской чуме свиней, введенный в ноябре этого года на территории в четырех километрах северо-западнее с. Песочное Ленинского района.

Соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на месте обнаружения трупа свиньи, расположенном в 4 километрах северо-западнее с. Песочное Ленинского района Республики Крым», — говорится в документе.

Таким образом, указ главы РК от 30 ноября о введении карантина на данной территории признан утратившим силу.

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