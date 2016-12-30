В Ленинском районе сняли карантин по африканской чуме свиней
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил карантин по африканской чуме свиней, введенный в ноябре этого года на территории в четырех километрах
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил карантин по африканской чуме свиней, введенный в ноябре этого года на территории в четырех километрах
Соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.
«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на месте обнаружения трупа свиньи, расположенном в 4 километрах
Таким образом, указ главы РК от 30 ноября о введении карантина на данной территории признан утратившим силу.