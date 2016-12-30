МИР: все застрявшие в Шардже казахстанцы вернутся домой до Нового года

«Мы провели переговоры, это все пассажиры авиакомпании Air Arabia. По их информации, сегодня утром вылетел рейс до Астаны, забрали 77 человек. То есть, все пассажиры, которые должны были вылететь в столицу, они вылетели. Остальные 160 человек планируют отправить бортом завтра… По информации Air Arabia, завтра все пассажиры должны вылететь» — сообщил Игалиев на брифинге для СМИ.

По его информации, на сегодняшний день уже вылетело 77 человек рейсом до Астаны, оставшихся 160 пассажиров обещают отправить ближайшими рейсами домой до Нового года.

Застрявших в Шардже казахстанцев рассаживают по всем свободным местам в самолетах — МИР РК

«Мы стараемся, но все зависит от погоды. Самое главное это безопасность пассажиров. Авиакомпания готова возместить стоимость билетов», — добавил Игалиев.

По его словам, в Шардже до сих пор стоит нелетная погода из-за густого тумана.

«Такая же ситуация не только с нами, но и с пассажирами других стран. Ранее такого не было, впервые с этим сталкиваемся», — отметил представитель МИР.