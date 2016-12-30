НИИ гриппа: эпидемия добралась до Сибири

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Эпидемия гриппа в России добралась до Сибири, об этом говорят данные мониторинга системы надзора за гриппом петербургского НИИ гриппа, опубликованные на официальном сайте института.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ на неделе с 19 по 25 декабря была выше среднего уровня интенсивности по критериям ВОЗ. Впервые превышены пороги в городах Сибирского федерального округа — Красноярске и Новосибирске. Географическое распространение гриппа на территории Европейской части России — широкое, в Сибири и на Дальнем Востоке — локальное», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей количество городов с превышением недельного эпидемического порога по всему населению увеличилось с 20 до 30 из 61, где ведется наблюдение. Кроме того, в шести городах превышены пороги в отдельных возрастных группах.

По практике предыдущих лет можно ожидать спада в распространении эпидемии на период новогодних праздников и всплеска заболеваемости по их завершении.