Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
"Слава Ленину!": в Сети смеются над десантными катерами Украины
СМИ: Керри рассказал, как Россия «ударила» по США
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10«Мин нет»
14:40 (мск), источник: ТАСС

НИИ гриппа: эпидемия добралась до Сибири

В институте отметили превышение эпидемического порога по гриппу в Красноярске и Новосибирске.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Эпидемия гриппа в России добралась до Сибири, об этом говорят данные мониторинга системы надзора за гриппом петербургского НИИ гриппа, опубликованные на официальном сайте института.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ на неделе с 19 по 25 декабря была выше среднего уровня интенсивности по критериям ВОЗ. Впервые превышены пороги в городах Сибирского федерального округа — Красноярске и Новосибирске. Географическое распространение гриппа на территории Европейской части России — широкое, в Сибири и на Дальнем Востоке — локальное», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей количество городов с превышением недельного эпидемического порога по всему населению увеличилось с 20 до 30 из 61, где ведется наблюдение. Кроме того, в шести городах превышены пороги в отдельных возрастных группах.

По практике предыдущих лет можно ожидать спада в распространении эпидемии на период новогодних праздников и всплеска заболеваемости по их завершении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов
Лавров предложил выслать 35 американских дипломатов
Голодец назвала главную цель правительства в 2017 году
Росстат заявил о минимальной за новейшую историю инфляции
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на ОИ
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
86% квартир в Москве продается со скидкой
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь