Школьники впервые примут участие в чемпионате WorldSkills в Уфе

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Соревнования для школьников JuniorSkills впервые пройдут в феврале в рамках второго регионального чемпионата рабочих специальностей WorldSkills в Уфе, сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве образования Башкирии.

«Соревнования в Башкортостане проводятся по данному направлению впервые. Участие в проекте примут 150 школьников от 10 до 17 лет из общеобразовательных школ региона», — отметили в ведомстве.

Юниоры будут соревноваться в следующих направлениях: «сетевое и системное администрирование », «мобильная робототехника», «лабораторный химический анализ», «инженерный дизайн CAD», «электромонтажные работы», «прототипирование», " предпринимательство.

Второй региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Уфе с 13 по 17 февраля, соревнования начинающих профессионалов пройдут в 23 компетенциях, основной площадкой станет Уфимский государственный нефтяной технический университет и ряд ссузов города. Первый региональный чемпионат WorldSkills Russia прошел в Уфе в марте 2016 года по 13 компетенциям.

«WorldSkills — это олимпиада для рабочих рук. Участники демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Победители регионального этапа примут участие в соревнованиях на федеральном уровне», — сказал региональный координатор JuniorSkills в Башкирии Альбина Балчугова.

Чемпионат является проектом международного некоммерческого движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россия присоединилась к движению в 2012 году. На чемпионате WorldSkills International в 2015 году сборная России заняла 14-е общекомандное место и завоевала шесть медалей «За высшее мастерство».