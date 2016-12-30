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14:38 (мск), источник: Meduza

Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в фейсбуке видео, на котором он и его коллеги с Международной космической станции замирают в невесомости для Mannequin Challenge.

«Как правило, в воскресенье у нас выходной, и мы веселимся в условиях микрогравитации. И вот вся команда Международной космической станции устроила #mannequinchallenge на новых высотах», — написал Песке.

Mannequin Challenge — флешмоб, в котором участники замирают на месте, изображая манекены. Он стал популярен в конце октября 2016 года.

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