Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Пропавшего посла нашли мертвым в сгоревшей машине (видео)
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: жена Игоря Николаева проплакала несколько суток
Предложение Трампа, в котором не откажет Путин
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10«Мин нет»
14:44 (мск), источник: РИАЦ

В праздничные дни в регионе прогнозируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Система здравоохранения Волгоградской области полностью готова к новогодним каникулам.

Источник: РИА "Новости"

Готовность системы здравоохранения Волгоградской области к работе в новогодние праздничные дни стала главной темой пресс-конференции, состоявшейся в комитете здравоохранения Волгоградской области. Главный вопрос — уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост есть, но не критичный. Эпидпорог по региону превышен пока на 10%. Правда, в Волгограде, Котовском районе, Городище и Дубовке темп распространения заболеваемости гораздо выше. Любопытно, что в Волгограде пик заболеваемости наблюдается в Красноармейском и Кировском районах. В остальных — в пределах средних значений по городу.

Тем не менее, как сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, обстановка абсолютно контролируемая. Аптечная сеть обеспечена всеми необходимыми медпрепаратами с доказанной эффективностью. Достаточно и симптоматических препаратов. Все медучреждения — скорая медицинская помощь, первичное звено, стационары — работают в штатном режиме. Дополнительно предприняты меры по усилению режима работы поликлинических учреждений. Сейчас в Волгоградской области они открыты с 8 утра до 8 вечера. Усилены бригады, выезжающие на дом, они также трудятся до 20.00.

С напряжением работает сейчас и служба скорой медицинской помощи. В Волгограде в сутки на одну бригаду сейчас приходится до 23−24 выездов. Усиление произошло и на этом направлении. На сегодняшний день, по вызовам, связанным с ОРВИ и гриппом дополнительно работают 7 бригад, с 4 января их будет 9.

В праздничные дни в поликлиниках региона будут работать дежурные смены. С 9.00 до 12.00 будет идти прием, вызовы на дом будут обеспечены с 9.00 до 15.00. Все стоматологические поликлиники будут работать в соответствии с графиком, который можно увидеть на сайтах медучреждений.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Волгоградской области Елены Красновой, рост случаев гриппа и ОРВИ в регионе, активно начавшийся в декабре, в первую неделю нового года пройдет свой пик. Наиболее активно пока идет распространение ОРВИ среди взрослого населения.

Кстати, доля гриппа в общей структуре этого вида сезонных заболеваний достаточно низка. Преимущество пока у парагриппа (это острое респираторное вирусное заболевание, характеризующееся умеренной общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, преимущественно гортани). Что касается пандемического гриппа H1N109 — его еще называют «свиным гриппом» — он ведет себя пассивно и регистрируется в единичных случаях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В новогодние праздники городские службы Волгограда переведут на особый режим работы
Лавров предложил выслать 35 американских дипломатов
Голодец назвала главную цель правительства в 2017 году
Росстат заявил о минимальной за новейшую историю инфляции
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на ОИ
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
В России запретят выписывать детей из квартир
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь