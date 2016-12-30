В праздничные дни в регионе прогнозируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Готовность системы здравоохранения Волгоградской области к работе в новогодние праздничные дни стала главной темой пресс-конференции, состоявшейся в комитете здравоохранения Волгоградской области. Главный вопрос — уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост есть, но не критичный. Эпидпорог по региону превышен пока на 10%. Правда, в Волгограде, Котовском районе, Городище и Дубовке темп распространения заболеваемости гораздо выше. Любопытно, что в Волгограде пик заболеваемости наблюдается в Красноармейском и Кировском районах. В остальных — в пределах средних значений по городу.

Тем не менее, как сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, обстановка абсолютно контролируемая. Аптечная сеть обеспечена всеми необходимыми медпрепаратами с доказанной эффективностью. Достаточно и симптоматических препаратов. Все медучреждения — скорая медицинская помощь, первичное звено, стационары — работают в штатном режиме. Дополнительно предприняты меры по усилению режима работы поликлинических учреждений. Сейчас в Волгоградской области они открыты с 8 утра до 8 вечера. Усилены бригады, выезжающие на дом, они также трудятся до 20.00.

С напряжением работает сейчас и служба скорой медицинской помощи. В Волгограде в сутки на одну бригаду сейчас приходится до 23−24 выездов. Усиление произошло и на этом направлении. На сегодняшний день, по вызовам, связанным с ОРВИ и гриппом дополнительно работают 7 бригад, с 4 января их будет 9.

В праздничные дни в поликлиниках региона будут работать дежурные смены. С 9.00 до 12.00 будет идти прием, вызовы на дом будут обеспечены с 9.00 до 15.00. Все стоматологические поликлиники будут работать в соответствии с графиком, который можно увидеть на сайтах медучреждений.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Волгоградской области Елены Красновой, рост случаев гриппа и ОРВИ в регионе, активно начавшийся в декабре, в первую неделю нового года пройдет свой пик. Наиболее активно пока идет распространение ОРВИ среди взрослого населения.

Кстати, доля гриппа в общей структуре этого вида сезонных заболеваний достаточно низка. Преимущество пока у парагриппа (это острое респираторное вирусное заболевание, характеризующееся умеренной общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, преимущественно гортани). Что касается пандемического гриппа H1N109 — его еще называют «свиным гриппом» — он ведет себя пассивно и регистрируется в единичных случаях.