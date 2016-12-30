Кризисный центр помощи женщинам и детям открылся в Выксе Нижегородской области

Деятельность кризисного центра направлена на популяризацию традиционных семейных ценностей, снижение числа абортов и увеличение рождаемости, укрепление института семьи и статуса материнства в общественном сознании.

Центр будет оказывать следующие виды поддержки: консультации психологов, социальную и юридическую помощь, продуктовую и материальную помощь, предоставление временного крова.

Юристы, соцработники, психологи помогут выйти из сложной ситуации, восстановить документы, наладить отношения с родственниками, найти работу, снять жилье. Женщинам будет предоставлена возможность получить начальные профессиональные навыки, пройдя курсы переподготовки.

Кризисный центр будет оказывать женщинам помощь вне зависимости от их возраста, гражданства, национальности и вероисповедания. Все услуги предоставляются бесплатно.

Епископ Выксунский и Павловский Варнава, присутствовавший на церемонии открытия центра, совершил чин освящения, ему сослужил благочинный Выксунского округа протоиерей Димитрий Колоколов.

Затем владыка обратился к гостям, среди которых были руководители социальных отделов городской администрации, духовенство, сотрудники епархиального управления: «Кризисный центр — это место, куда смогут прийти матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, молодые женщины, принявшие решение сохранить свое дитя и не совершать страшного греха аборта, безмерно отягощающего жизнь человека. Они будут жить здесь некоторое время, в течение которого социальная служба епархии совместно с муниципалитетом поможет им в поиске жилья и работы. Тогда у них появится возможность достойно воспитывать своего ребенка».