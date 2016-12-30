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16:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в новом Перинатальном центре родилось 82 ребенка

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В новом Республиканском перинатальном центре, который заработал в Уфе в конце ноября этого года, родилось 82 ребенка. Эти данные приводит Минздрав республики с 21 ноября по сегодняшнее утро — 30 декабря.

За это время счастливыми родителями стали 82 мамы. Многоплодных родов не было. Из появившихся здесь на свет детишек — 51 девочка и 31 мальчик.

Новый центр на 130 коек, который является акушерско-неонатологическим корпусом Республиканского перинатального центра, относится к учреждению родовспоможения третьего уровня. Здесь, в основном, сконцентрировано оказание медицинской помощи пациенткам и новорожденным группы высокого риска.

В структуре центра восемь индивидуальных родовых залов, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, три акушерских операционных, 12 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с оборудованием, позволяющим оказывать помощь детям с массой тела от 500 грамм, гинекологическое отделение с тремя современными операционными. Диагностическое отделение оснащено самым современным ультразвуковым, рентгенологическим оборудованием и магнитно-резонансным томографом, который позволяет исследовать плод на этапе беременности, а также самых маленьких пациентов — недоношенных новорожденных, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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