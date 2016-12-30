В Уфе в новом Перинатальном центре родилось 82 ребенка

За это время счастливыми родителями стали 82 мамы. Многоплодных родов не было. Из появившихся здесь на свет детишек — 51 девочка и 31 мальчик.

Новый центр на 130 коек, который является акушерско-неонатологическим корпусом Республиканского перинатального центра, относится к учреждению родовспоможения третьего уровня. Здесь, в основном, сконцентрировано оказание медицинской помощи пациенткам и новорожденным группы высокого риска.