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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

Президент России Владимир Путин пригласил на Новогоднюю и Рождесвенскую елку в Кремле детей американских дипломатов.

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Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщается на сайте Кремля.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — говорится в заявлении главы государства.

Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны. Их семьи и дети смогут во время январских каникул свободно пользоваться привычными для них местами отдыха.

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В заявлении также отмечается, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

Ранее в пятницу МИД России внес предложения президенту объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Подобная реакция последовала в ответ на решение Госдепа США выслать из страны 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими.

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