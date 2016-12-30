Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщается на сайте Кремля.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — говорится в заявлении главы государства.

Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны. Их семьи и дети смогут во время январских каникул свободно пользоваться привычными для них местами отдыха.

В заявлении также отмечается, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

Ранее в пятницу МИД России внес предложения президенту объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Подобная реакция последовала в ответ на решение Госдепа США выслать из страны 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими.