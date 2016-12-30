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17:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую школьницу нашли в Таганроге

Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскали полицейские в Таганроге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, о пропаже девушки заявила в полицию ее мать.

Полицейские опросили одноклассников, друзей и знакомых пропавшей, а также тех, кто общался с ней накануне исчезновения. Ориентировки с приметами были переданы патрулирующим нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий школьница была обнаружена около одного из торговых центров города.

В настоящее время девушка возвращена домой. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ней и ее родственниками профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.

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