Пропавшую школьницу нашли в Таганроге
Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскали полицейские в Таганроге.
Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскали полицейские в Таганроге.
Как сообщает
Полицейские опросили одноклассников, друзей и знакомых пропавшей, а также тех, кто общался с ней накануне исчезновения. Ориентировки с приметами были переданы патрулирующим нарядам полиции.
В результате
В настоящее время девушка возвращена домой. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ней и ее родственниками профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.