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17:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Ущелье реки Де-Де теперь памятник природы

В Туапсинском районе создана еще одна особо охраняемая природная территория регионального значения.

Источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор Краснодарского края подписал постановление о придании ущелью реки Де-Де в Туапсинском районе статуса памятника природы регионального значения, а занимаемой им территории площадью 334,2 га — особо охраняемой природной территории.

Ущелье реки Де-Де уникально. Оно покрыто дубовыми лесами с живописными водопадами, крутыми обрывами, скалистыми участками, являющимися местами обитания большого количества животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и Краснодарского края.

В настоящее время на Кубани существует 389 подобных территорий. В период с 2017 по 2026 год в регионе планируется дополнительно создать 40 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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