Ущелье реки Де-Де теперь памятник природы
В Туапсинском районе создана еще одна особо охраняемая природная территория регионального значения.
В Туапсинском районе создана еще одна особо охраняемая природная территория регионального значения.
Губернатор Краснодарского края подписал постановление о придании ущелью реки
Ущелье реки
В настоящее время на Кубани существует 389 подобных территорий. В период с 2017 по 2026 год в регионе планируется дополнительно создать 40 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщили ГТРК «Кубань» в