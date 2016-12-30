Ущелье реки Де-Де теперь памятник природы

Губернатор Краснодарского края подписал постановление о придании ущелью реки Де-Де в Туапсинском районе статуса памятника природы регионального значения, а занимаемой им территории площадью 334,2 га — особо охраняемой природной территории.

Ущелье реки Де-Де уникально. Оно покрыто дубовыми лесами с живописными водопадами, крутыми обрывами, скалистыми участками, являющимися местами обитания большого количества животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и Краснодарского края.