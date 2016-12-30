Сибирские небесные Деды Морозы покорили интернет
В Сети, причем не только в российском сегменте, вирусное распространение получил ролик с парашютистами из Иркутска, которые прыгнули с высоты в 27-градусный мороз с шампанским и елкой.
В Сети, причем не только в российском сегменте, вирусное распространение получил ролик с парашютистами из Иркутска, которые прыгнули с высоты в 27-градусный мороз с шампанским и елкой.
«Таким необычным образом мы решили сделать новогодний подарок друзьям и коллегам, — приводит слова парашютиста Андрея Роева «Комсомольская правда». — Мы, наверное, первые, кто решился прыгнуть с елкой.
А решились три профессиональных
Прыгали отважные сибиряки недалеко от Иркутска, причем в самые морозы. За окном в дни съемок было -27 °С.
«Костюмы мы, правда, подобрали
«Мы несколько удивлены, что это видео так активно распространяется в интернете, — заключают спортсмены. — Если оно поднимет вам новогоднее настроение, значит, усилия были не напрасны! С наступающим Новым годом! Мира и благополучия!».
О сибирских «Санта Клаусах» написали и западные СМИ.