Сибирские небесные Деды Морозы покорили интернет

А решились три профессиональных спортсмена-парашютиста. Все они когда-то начинали заниматься парашютными прыжками в Иркутском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ. Многие связали свои дальнейшие профессии с авиацией и службами спасения.

«Таким необычным образом мы решили сделать новогодний подарок друзьям и коллегам, — приводит слова парашютиста Андрея Роева «Комсомольская правда». — Мы, наверное, первые, кто решился прыгнуть с елкой.

Прыгали отважные сибиряки недалеко от Иркутска, причем в самые морозы. За окном в дни съемок было -27 °С.

«Костюмы мы, правда, подобрали Санта-Клаусов, — говорят скайдайверы. — Но только по одной причине — в длинной шубе Дедов Морозов прыгать не очень удобно, поэтому решили облачиться в короткие».

«Мы несколько удивлены, что это видео так активно распространяется в интернете, — заключают спортсмены. — Если оно поднимет вам новогоднее настроение, значит, усилия были не напрасны! С наступающим Новым годом! Мира и благополучия!».

О сибирских «Санта Клаусах» написали и западные СМИ.