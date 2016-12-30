Умер создатель «киндер-сюрприза»

По сообщениям итальянских СМИ, Салис проходил лечение в больнице города Павия после инсульта.

Издание пишет, что идея создания шоколадных яиц пришла ему в голову как ответ на привычку обычных граждан покупать пасхальные яйца только в период праздника. Салис предложил прятать внутри яйца игрушку. Новое лакомство появилось в продаже в 1974 году и сразу заработало популярность у детей.