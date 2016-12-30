Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
В России запретят выписывать детей из квартир
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Названы лучшие спортсмены 2016 года по версии спортивной прессы
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
17:20 (мск), источник: Газета.Ру

Умер создатель «киндер-сюрприза»

Уильям Салис, создатель популярного шоколадного яйца «киндер-сюрприз» скончался в Италии в возрасте 83 лет. Об этом пишет The Local.

По сообщениям итальянских СМИ, Салис проходил лечение в больнице города Павия после инсульта.

Издание пишет, что идея создания шоколадных яиц пришла ему в голову как ответ на привычку обычных граждан покупать пасхальные яйца только в период праздника. Салис предложил прятать внутри яйца игрушку. Новое лакомство появилось в продаже в 1974 году и сразу заработало популярность у детей.

Салис работал в компании Ferrero с 1960 года. Отмечается, что она продала более миллиарда яиц «киндер-сюрприз» в течение 40 лет.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь