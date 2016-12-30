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20:19 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае врачей скорой помощи снабдят тревожными кнопками

Общественная инициатива Здравнадзор совместно с региональным отделением «Общероссийского народного фронта» в Пермском крае вышла с предложением запустить на период новогодних праздников акцию «Защитим врача скорой помощи».

Предполагается, что на наиболее проблемных и опасных линиях для выездов бригад скорой медицинской помощи будут организованы безопасные дежурства. Для чего будут привлечены лицензированные специалисты охранных предприятий с выдачей так называемых «тревожных кнопок» и организована круглосуточная работа телефона «горячей линии».

Взаимодействие будет осуществляться с представителями подстанций скорой медицинской помощи и экипажами групп быстрого реагирования. Полученный опыт будет проанализирован и доведён до сведения профильных министерств и ведомств с дальнейшей разработкой путей решения данной проблемы.

Напомним, поводом для этого послужили участившиеся в последние месяцы случаи неадекватного поведения пациентов, нападений и избиений врачей приёмных отделений и фельдшеров скорой не только в Пермском крае, но и в других регионах.

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