ЮВЖД изменила порядок предоставления льготного проезда воронежским студентам
Для получения скидки в 50% понадобится справка о доходах.
Для получения скидки в 50% понадобится справка о доходах.
ЮВЖД изменила порядок предоставления льготного проезда в пригородных поездах для студентов и школьников в Воронежской области, сообщила
Льготный проезд будут предоставлять по студенческому билету или справке из образовательного учреждения и справке о размере среднедушевого дохода, не превышающего величину прожиточного минимума в регионе, или справки о назначенной государственной соцпомощи. Меру ввели в соответствии с законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области». Ранее получить скидку на билет можно было только по студенческому билету или справке из образовательного учреждения.
Образец новой справки для предоставления 50% скидки учащимся можно скачать здесь.