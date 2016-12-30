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17:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ЮВЖД изменила порядок предоставления льготного проезда воронежским студентам

Для получения скидки в 50% понадобится справка о доходах.

Источник: РИА "Воронеж"

ЮВЖД изменила порядок предоставления льготного проезда в пригородных поездах для студентов и школьников в Воронежской области, сообщила пресс-служба компании в пятницу, 30 декабря. С 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2017 года получить скидку в 50% на билет можно будет только по двум документам.

Льготный проезд будут предоставлять по студенческому билету или справке из образовательного учреждения и справке о размере среднедушевого дохода, не превышающего величину прожиточного минимума в регионе, или справки о назначенной государственной соцпомощи. Меру ввели в соответствии с законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области». Ранее получить скидку на билет можно было только по студенческому билету или справке из образовательного учреждения.

Образец новой справки для предоставления 50% скидки учащимся можно скачать здесь.

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