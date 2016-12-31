Итоги-2016. Потери года

Источник: AP 2016

Дэвид Боуи

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iYYRH4apXDo?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Официальный клип на песню Space Oddity.

Боуи ворвался в британский чарт в 1969 году с хитом «Space Oddity» и с тех пор определял музыкальный облик своего времени. Музыкант, который не только тонко чувствовал тенденции в музыке, но и создавал новые. Его последний альбом вышел за два дня до смерти. Все ли он успел сказал миру? Леонид Жаботинский

Источник: РИА "Новости"

Арнольд Шварценеггер болел за него на Олимпиаде-1964 в Токио. Ему подражали молодые спортсмены по обе стороны «железного занавеса», его рекорды вдохновляют по сей день. Тяжелоатлет, военный советник, профессор и соучредитель благотворительного фонда, советский «супермен» Леонид Жаботинский скончался на 78-м году жизни. Алан Рикман

Источник: AP 2016

Злодей Ганс Грубер, шериф Ноттингемский, ангел Метатрон и, наконец, Северус Снейп. Все эти демонические образы уместились в одном человеке — Алане Рикмане. Его голос создает магическую атмосферу в кино и мультфильмах, а идеальное произношение стало примером для всех, кто изучает английский. Рикман не дожил всего 5 недель до своего 70-летия. Харпер Ли

Источник: AP 2016

Славу Харпер Ли принес роман «Убить пересмешника», за который она в 1961 году получила Пулитцеровскую премию. Книга стала символом борьбы с предрассудками и до сих пор изучается в американских школах, несмотря на натуралистично отраженную в ней жестокую действительность США 1930-х годов. Умберто Эко

Источник: AFP 2016

Человек, который познакомил современный мир со средневековьем. Поборник просвещения и противник насилия, автор научных статей и глубоко философских романов. Умберто Эко любил культуру западной цивилизации (как «высокую», так и массовую) и умел рассказать о ней доступным языком. Наталья Крачковская

Страна знает Наталью Крачковскую по блестяще сыгранным эпизодическим ролям. В ее фильмографии более ста фильмов, самые запоминающиеся образы — мадам Грицацуева из «Двенадцати стульев» и Ульяна Андреевна из «Иван Васильевич меняет профессию». В 2001-м году актриса основала в Москве собственную школу актерского мастерства. Джордж Мартин

Источник: AFP 2016

Продюсера и композитора Джорджа Мартина можно назвать «архитектором» творчества The Beatles. «Битлы» предъявляли ему каждую написанную песню и прислушивались к его критике. Например, по инициативе Мартина в песне Yesterday появился струнный квартет. Продюсер не был «пятым битлом», он был важнейшим объединяющим элементом и «штурманом» коллектива. Йохан Кройфф

Источник: AP 2016

Один из величайших футбольных философов Йохан Кройфф достиг небывалых успехов и как игрок, и как тренер. Его работа над развитием тотального футбола и схема 3−4−3 помогла «Аяксу» и «Барселоне» выйти на новый уровень. Футбольное учение голландца так или иначе повлияло на успех всех современных суперклубов. В минувшем году Кройфф скончался от рака в возрасте 68 лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a_RaGa96pVY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Лучшие голы Йохана Кройффа.

Заха Хадид

Источник: AP 2016

Родившаяся в Багдаде архитектор Заха Хадид запомнилась миру благодаря своим смелым проектам в жанре деструктивизма. Она боролась со скучными формами, крушила стандарты, но при этом не забывала об эстетике. Самое знаменитое ее творение на территории бывшего СССР — Центр Гейдара Алиева в Баку. Альберт Филозов

Источник: РИА "Новости"

Альберт Филозов провел на сцене более 50 лет. Часто играл в детском кино («Мэри Поппинс, до свидания», «Черная курица, или Подземные жители»), но не ограничивался этим. «Вам и не снилось», «Никколо Паганини», «Человек с бульвара Капуцинов» — в этих и многих других фильмах Филозов сыграл яркие характерные роли. Скончался в Москве на 78-м году жизни. Принс

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CEFyP-Q7CVE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Шоу Принса в перерыве матча за Супербоул-2007.

Певец Роджер Нельсон, более известный как Принс, прожил 57 лет. За это время он стал лауреатом «Грэмми», «Оскара» и «Золотого глобуса» и выпустил множество альбомов. Принс писал песни и для других исполнителей: например, «Nothing Compares To You», стала мировым хитом в исполнении Шиннед О'Коннор. После смерти Принса в его доме было найдено множество записей, неизвестных ранее. С «наследием» певца уже работают эксперты, и, вполне вероятно, вскоре мы узнаем больше о его жизни и услышим песни, которые так и не были выпущены музыкантом при жизни. Мохаммед Али

Источник: AP 2016

Порхать как бабочка, жалить как пчела

Этот девиз знают даже люди, далекие от бокса: он стал одним из символов XX века. Едва ли не самый титулованных спортсмен в истории, легендарный боец, сильная личность. Последние десятилетия Али боролся с тяжелой формой болезни Паркинсона. Умер в Скоттсдейле (США) на 75-м году жизни. Горди Хоу

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Is606p_KmBE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 9 апреля 1980 года. Последний гол Горди Хоу в НХЛ.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, известный под прозвищем «Мистер Хоккей» Горди Хоу скончался на 89-м году жизни. В честь него изобрели термин «хет-трик Горди Хоу»: чтобы сделать его, игрок должен в течение одного матча забросить шайбу, сделать голевую передачу и поучаствовать в драке. На счету легендарного канадца 801 гол и 1850 очков в регулярных сезонах НХЛ. Его удивительная карьера в сильнейшей хоккейной лиге мира составила 26 сезонов и 1767 матчей. Антон Ельчин

Источник: Reuters

Американец российского происхождения, наиболее известный по фильмам «Звездный путь» и «Терминатор: Да придет спаситель». В свое время Ельчин даже пробовался на роль Гарри Поттера. Молодому человеку было всего 27 лет, когда он погиб при трагических обстоятельствах. Выходя из автомобиля, он забыл поставить его на ручной тормоз. Машина покатилась, и Антон оказался зажат между капотом и оградой собственного дома. Фазиль Искандер

Источник: РИА "Новости"

Государство относилось к нему с подозрением, а читатели всех возрастов — с восхищением. Фазиль Искандер не боялся обличать пороки своей эпохи и запомнился читателям благодаря своей хлесткой сатире и искренней улыбке. Писатель защищал малые народы, боролся с цинизмом и жестокостью. Искандера по сей день читают по всему миру: его произведения переведены на десятки языков. Эрнст Неизвестный

Источник: РИА "Новости"

В нашей стране скульптор и художник Эрнст Неизвестный проделал путь от уважения до ненависти и обратно. В 1955 году он вступил в Союз художников СССР, где создавал скульптуры, в основном посвященные историческим событиям, в том числе и Великой отечественной войне. В 1961 году на печально известной выставке авангардистов «Новая реальность» Хрущев назвал его работы «дегенеративным искусством». Художник подвергся травле и был вынужден эмигрировать. За границей он продолжал творить и снискал мировую известность. Впервые вернулся на родину уже во время перестройки. В последующие годы создал множество скульптур для России: «Древо жизни» установлено в Москве, «Маска скорби» в Магадане, «Память шахтерам Кузбасса» — в Кемерове. Ислам Каримов

Источник: РИА "Новости"

Человек, который правил Узбекистаном еще с советских времен (в 1990—1991 — президент Узбекской ССР). Именно Ислам Каримов взял курс на индустриализацию страны и развитие узбекской культуры и языка. И в то же время его постоянно критиковали за коррупцию, применение пыток и принудительного психиатрического «лечения» в отношении инакомыслящих, а также за расстрел демонстрации в Андижане в 2005 году. Мстислав Запашный

Источник: РИА "Новости"

Цирковая династия Запашных существует с конца XIX века. Однако на всю страну они прославились именно благодаря второму поколению: братьям Мстиславу и Вальтеру. В 1957 они показали себя миру на Фестивале молодежи и студентов в Москве, представив номер «Акробаты-вольтижеры». В 1960-х братья увлеклись дрессировкой и за знаменитый номер «Слоны и тигры» получили Госпремию РФ. Мстислав Запашный был награжден множеством государственных наград и до сих пор почитается дрессировщиками всего мира.

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Шимон Перес

Источник: AP 2016

Правые критиковали Переса за подготовку выхода из Газы и курс на одностороннее размежевание с палестинцами. Левые — за разногласия с Рабиным и кризис в партии «Авода». Однако, оба лагеря сейчас сходятся во мнении, что без этого человека Израиль был бы совершенно другой страной. Шимон Перес неоднократно занимал министерские посты, а затем 7 лет был президентом. За это время он принял несколько волевых решений: в частности, именно Перес в 1976 году был инициатором операции по спасению 83 пассажиров самолета, захваченного террористами («Операция Энтеббе»). Людмила Иванова

Источник: РИА "Новости"

Шура из «Служебного романа», реплики которой разошлись на цитаты. Помимо этого, в послужном списке Людмилы Ивановой десятки ролей в «Современнике» и кино. В 1990 году актриса основала детский театр «Экспромт», где руководила студией актерского мастерства. Там же она реализовала себя в качестве режиссера.

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Анджей Вайда

Источник: РИА "Новости"

Анджей Вайда стоял у истоков польской кинематографической школы и считается одним из классиков кино XX века. Он прославился благодаря фильму «Канал» и десяткам других работ, в том числе экранизациям литературной классики («Пилат и другие» по Булгакову, «Бесы» по Достоевскому и др.). Его трагедии пробирают до мурашек и заставляют по-новому взглянуть на уже знакомые по книгам сюжеты. За свое творчество Вайда был удостоен десяти польских государственных премий, «Пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Оскара». Режиссер пользуется особым уважением на родине: он почетный гражданин 9 городов и почетный доктор в 6 учебных заведениях по всей Польше. Владимир Зельдин

Источник: РИА "Новости"

Кавалер «Ордена за заслуги перед Отечеством», народный артист СССР и лауреат огромного количества премий. Имя Владимира Зельдина известно всей стране, даже тем, кто не увлекается кинематографом. Первое появление актера на сцене — 1927 год в театре имени Моссовета. В кино Зельдин впервые сыграл в 1938-м, в «Семье Оппенгейм» режиссера Рошаля. С тех пор он снимался почти каждый год: все главные и эпизодические роли Зельдина в театре и кино можно перечислять бесконечно. До своей смерти он оставался старейшим артистом нашей страны. Скончался на 102-м году жизни. Олег Попов

Источник: РИА "Новости"

Олег Попов запомнился советской и российской публике благодаря созданному им образу «Солнечного клоуна»: доброго малого в клетчатой кепке и широких штанах. За годы на цирковой сцене создал множество ярких антреприз: «Сон на проволоке», «Официант», «Стирка», «Солнечный луч». Виртуоз и мастер своего дела, Попов более полувека провел на сцене. Он скончался в возрасте 86 лет. Артист хотел, чтобы его проводили и похоронили в костюме клоуна. Его желание было исполнено.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qsEZ5LmyLic?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Самый знаменитый номер Олега Попова - "Лучик света".

Леонард Коэн

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Голос Коэна, исполняющего Hallelujah, еще долго будет пробирать до мурашек. Многогранная личность, он оставил после себя два десятка пластинок, несколько сборников стихов и книг. В начале 2010-х имя Коэна было внесено в Зал славы рок-н-ролла. За три недели до смерти вышел его последний альбом — «You want it darker», который открывает одноименная песня. В припеве поется: «I`m ready, my Lord», что в переводе означает «Я готов, Господи». Фидель Кастро

Источник: AP 2016

Ярчайшая личность XX века. Его проклинали и боготворили. На него покушались 638 раз, но лидер кубинской революции каждый раз оставался цел. Весь мир, вне зависимости от принадлежности к тому или иному лагерю, признавал ораторский талант Команданте: его пламенная речь в ООН в 1960 году длилась целых 4 часа и 29 минут. Фидель провел у власти на Кубе полвека и подарил миру еще один девиз, определивший время:

Родина или смерть!

Кастро похоронили на родине, в Сантьяго-де-Куба. Кастро завещал не называть в его честь улицы и не ставить памятники. Джон Гленн

Источник: РИА "Новости"

Первый американский астронавт, совершивший орбитальный космический полет в 1961 году. «Американский Гагарин» Джон Гленн был талантливым летчиком и стал авторитетным сенатором. Он был одним из инициаторов Акта о нераспространении ядерного оружия 1978 года. Второй полет астронавт совершил в 1998 году, когда ему было 77 лет. С тех пор Джон Гленн считается самым пожилым человеком из всех, кто когда-либо побывал в космосе. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова

Источник: РИА

64 исполнителя знаменитого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, в том числе художественный руководитель ансамбля Валерий Халилов, погибли в катастрофе ТУ-154 над Черным морем. Коллектив направлялся на базу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с праздниками российских военных. Хор Александрова удостоен множества российских и мировых наград, успешно гастролировал и срывал овации в крупнейших концертных залах. В репертуаре ансамбля — русская и советская классика, современные хиты. Как ни странно, но лучше всех описать значение и роль «александровцев» удалось одному западному журналисту, однажды назвавшему ансамбль «Поющим оружием России».

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Елизавета Глинка (Доктор Лиза)

Источник: РИА "Новости"

Еще одна жертва катастрофы под Сочи — Елизавета Глинка. Доктор Лиза сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Правозащитница, врач, гуманист и организатор благотворительных фондов. Она помогала всем, вне зависимости от политической ситуации, и возвращала людям веру в жизнь, добро и справедливость. Она всегда старалась заставить противоборствующие стороны слушать друг друга. Джордж Майкл

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Один из самых успешных поп-певцов в истории: за все время было продано около 100 миллионов экземпляров записей Джорджа Майкла. Он одинаково хорошо чувствовал себя и как участник группы Wham!, и как сольный исполнитель. Пик его популярности пришелся на 1980−1990-е, когда он собирал стадионы в рамках мировых гастролей. Хиты Джорджа Майкла — Faith, Freedom, Praying For Time, Last Christmas и другие — часть культурного кода поколения конца XX века. Певец умер на 54-м году жизни от сердечной недостаточности. Кэрри Фишер