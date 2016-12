Итоги-2016. Потери года

Продюсера и композитора Джорджа Мартина можно назвать «архитектором» творчества The Beatles. «Битлы» предъявляли ему каждую написанную песню и прислушивались к его критике. Например, по инициативе Мартина в песне Yesterday появился струнный квартет. Продюсер не был «пятым битлом», он был важнейшим объединяющим элементом и «штурманом» коллектива.

Певец Роджер Нельсон, более известный как Принс, прожил 57 лет. За это время он стал лауреатом «Грэмми», «Оскара» и «Золотого глобуса» и выпустил множество альбомов. Принс писал песни и для других исполнителей: например, «Nothing Compares To You», стала мировым хитом в исполнении Шиннед О'Коннор. После смерти Принса в его доме было найдено множество записей, неизвестных ранее. С «наследием» певца уже работают эксперты, и, вполне вероятно, вскоре мы узнаем больше о его жизни и услышим песни, которые так и не были выпущены музыкантом при жизни.

Голос Коэна, исполняющего Hallelujah, еще долго будет пробирать до мурашек. Многогранная личность, он оставил после себя два десятка пластинок, несколько сборников стихов и книг. В начале 2010-х имя Коэна было внесено в Зал славы рок-н-ролла. За три недели до смерти вышел его последний альбом — «You want it darker», который открывает одноименная песня. В припеве поется: «I`m ready, my Lord», что в переводе означает «Я готов, Господи».

