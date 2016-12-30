На набережной в Новосибирске открыли ледовый городок

Мы, кстати, попытались сосчитать — сколько здесь горок? И не смогли. Дело в том, что горками служат зачастую элементы, которые казалось бы на первый взгляд для этого не предназначенные. Например, большая ледяная лодка. С её бортиков скатываются самые маленькие посетители городка. Во дворце у Русалочки — ледяные скульптуры, с которыми гости делают эффектные фотографии. Это и пираты, дельфины, большой ледяной трон. Кататься можно и на коньках. Здесь работает каток. Но правда сегодня на нем не очень много народа. Оно и понятно — в день открытия детвора в первую очередь хочет покататься с горок. И мы не стали исключением.

«А это самая большая и самая страшная горка, называется “Маяк”, здесь очень крутой склон, но катаются все — даже маленькие дети. Так что бояться — стыдно».