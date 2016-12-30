Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Путин подписал закон, касающийся военной службы в России
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Пропавшего посла нашли мертвым в сгоревшей машине (видео)
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Названы лучшие спортсмены 2016 года по версии спортивной прессы
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
17:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В пятницу в Киеве начинает работу ночной наземный транспорт

В пятницу на свой первый рейс выходят ночные маршруты, которых всего четыре. Это первые ночные полноценные маршруты, которые будут курсировать в столице на постоянной основе.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 декабря, с 23:00 в Киеве начнет курсировать ночной наземный транспорт, сообщила пресс-секретарь КП «Киевпасстранс» Анна Бондарь, информирует «112 Украина».

«Сегодня в 23:00 на свой первый рейс выходят ночные маршруты. Их 4. Это первые ночные маршруты, полноценные, которые будут курсировать в столице на постоянной основе. Благодаря инициативе киевлян, которые подали петицию, набравшую 10 тысяч голосов, их внедрили», — рассказала она.

Интервал движения транспорта составит 1 час. Проезд в ночном транспорте на первых порах будет стоить 3 гривны, но со временем подорожает.

«Некоторое время мы будем изучать спрос наших пассажиров, на каких остановках наибольший пассажиропоток. После того, как мы точно будем все понимать, мы пересмотрим стоимость проезда», — добавила Анна Бондарь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве к новогодним праздникам запустят первый ночной маршрут общественного транспорта — № 137, который соединит железнодорожный вокзал «Центральный» и станцию метро «Харьковская».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
В России запретят выписывать детей из квартир
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь