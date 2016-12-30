В пятницу в Киеве начинает работу ночной наземный транспорт

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 декабря, с 23:00 в Киеве начнет курсировать ночной наземный транспорт, сообщила пресс-секретарь КП «Киевпасстранс» Анна Бондарь, информирует «112 Украина».

«Сегодня в 23:00 на свой первый рейс выходят ночные маршруты. Их 4. Это первые ночные маршруты, полноценные, которые будут курсировать в столице на постоянной основе. Благодаря инициативе киевлян, которые подали петицию, набравшую 10 тысяч голосов, их внедрили», — рассказала она.

Интервал движения транспорта составит 1 час. Проезд в ночном транспорте на первых порах будет стоить 3 гривны, но со временем подорожает.

«Некоторое время мы будем изучать спрос наших пассажиров, на каких остановках наибольший пассажиропоток. После того, как мы точно будем все понимать, мы пересмотрим стоимость проезда», — добавила Анна Бондарь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве к новогодним праздникам запустят первый ночной маршрут общественного транспорта — № 137, который соединит железнодорожный вокзал «Центральный» и станцию метро «Харьковская».