Корь отступает: на Среднем Урале отменили ограничения
В образовательных учреждениях Екатеринбурга распространения кори не зарегистрировано.
В образовательных учреждениях Екатеринбурга распространения кори не зарегистрировано.
В Екатеринбурге и Свердловской области ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась и идёт на снижение. Об этом сообщили в
За период с 7 октября (а именно тогда был выявлен первый случай) по 30 декабря 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 83 случая (из них 54 у детей) подозрения на корь, причём у 34 человек диагноз «корь» оказался не подтвержден.
Как сообщало ранее ИА REGNUM,
Напомним, что с первых дней появления инфекции в поликлиниках Екатеринбурга были открыты прививочные кабинеты, а на дежурство выезжали мобильные прививочные бригады. Всего за данный период было привито более 83 с половиной тысяч непривитых ранее жителей Среднего Урала.
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