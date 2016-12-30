Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Карякин: После трёх недель пиара и не помышлял о чемпионстве
Ибра пошел на повышение: Цаллагов — в «Зените»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
9Cкончалась Кэрри Фишер
21:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Корь отступает: на Среднем Урале отменили ограничения

В образовательных учреждениях Екатеринбурга распространения кори не зарегистрировано.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге и Свердловской области ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась и идёт на снижение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

За период с 7 октября (а именно тогда был выявлен первый случай) по 30 декабря 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 83 случая (из них 54 у детей) подозрения на корь, причём у 34 человек диагноз «корь» оказался не подтвержден.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за ситуации с заболеваемостью корью в регионе были введены ограничительные мероприятия. В частности, были введены ограничения в отношении жителей, не имеющих данных о прививках на посещение образовательных учреждений (учащихся и сотрудников), и массовых выездных мероприятий.

Напомним, что с первых дней появления инфекции в поликлиниках Екатеринбурга были открыты прививочные кабинеты, а на дежурство выезжали мобильные прививочные бригады. Всего за данный период было привито более 83 с половиной тысяч непривитых ранее жителей Среднего Урала.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в образовательных учреждениях Екатеринбурга распространения кори не зарегистрировано.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
В России возбудили дело на Lenovo
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Карякин опередил Карлсена и стал чемпионом мира по блицу
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Допинг и амулет Мутко. Главные спортивные разочарования года Уходящий год оказался для российского спорта весьма богатым на события. Но, к сожалению, для отечественных спортсменов и болельщиков, в основном в отрицательном смысле
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
86% квартир в Москве продается со скидкой
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь