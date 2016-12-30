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21:07 (мск), источник: Известия.Ру

Актера Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Руководитель академического театра «Сатирикон» доставлен в НИИ Склифосовского.

Источник: РИА "Новости"

Константина Райкина экстренно госпитализировали в пятницу в НИИ Склифосовского в Москве.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

«Актера и руководителя академического театра “Сатирикон” Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает телеканал. О причинах госпитализации и диагнозе данных не приводится.

В научно-исследовательский институт Склифосовского Константина Райкина доставили на «скорой».

28 декабря Райкин попал в больницу Тобольска, где был на гастролях. Актеру сделали операцию, ему пришлось отменить все спектакли, запланированные на январь.

Комментарии
3
Tavovic
Причиндалы крышкой от унитаза прищемит тоже будете на вся страну вещать , а Мыло ?
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вин дизель
В Склифу попадают с серьёзными черепно-мозговыми травмами....
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Антилицемер
Так бы всех нас опекали.
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