Актера Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
Руководитель академического театра «Сатирикон» доставлен в НИИ Склифосовского.
Руководитель академического театра «Сатирикон» доставлен в НИИ Склифосовского.
Константина Райкина экстренно госпитализировали в пятницу в НИИ Склифосовского в Москве.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.
«Актера и руководителя академического театра “Сатирикон” Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает телеканал. О причинах госпитализации и диагнозе данных не приводится.
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28 декабря Райкин попал в больницу Тобольска, где был на гастролях. Актеру сделали операцию, ему пришлось отменить все спектакли, запланированные на январь.