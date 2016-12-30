В последний день 2016 года в Казахстане ожидается снег

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на юге и юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской области местами ожидается метель, ночью местами, днем на большей части, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами — туман, метель, усиление ветра 15−20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами — туман.