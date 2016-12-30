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23:50 (мск), источник: Zakon.kz

В последний день 2016 года в Казахстане ожидается снег

Погоду без осадков синоптики прогнозируют на юге и юго-востоке республики.

Источник: Zakon.kz

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на юге и юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской области местами ожидается метель, ночью местами, днем на большей части, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами — туман, метель, усиление ветра 15−20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами — туман.

В Костанайской, Карагандинской областях местами — усиление ветра 15−25 м/с, метель. В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части — усиление ветра 15−20 м/с, местами метель. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15−20 м/с, местами метель. В Алматы днем -1°, облачно. В Астане днем -7°, облачно.

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