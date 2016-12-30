В последний день 2016 года в Казахстане ожидается снег
Погоду без осадков синоптики прогнозируют на юге и
Погоду без осадков синоптики прогнозируют на юге и
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на юге и
В Акмолинской области местами ожидается метель, ночью местами, днем на большей части, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В
В Костанайской, Карагандинской областях местами — усиление ветра 15−25 м/с, метель. В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части — усиление ветра 15−20 м/с, местами метель. В