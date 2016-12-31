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07:13 (мск), источник: Publika.md

31 декабря в Молдове ожидается переменная облачность

31 декабря в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах — около ноля, в Оргееве плюс один. В Кишиневе и Тирасполе до трёх выше ноля, в Леове и Комрате — на градус больше. В Кагуле до плюс пяти градусов.

В ближайшие дни немного потеплеет. В столице днем ожидаются до плюс шести выше ноля, ночью до минус двух.

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